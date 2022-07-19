تركت طفلتين|حكاية ممرضة فقدت حياتها أثناء ذهابها لعملها بالمستشفى.. ووالدتها تصرخ: ماتت إزاى؟!

صدمة تسيطر على منزل الممرضة أسماء محمد حبيشة ابنة مركز بركة السبع في محافظة المنوفية والتي توفيت أثناء ذهابها لقضاء النوبتجية الليلية بمستشفى بركة السبع حيث تعمل ممرضة ببنك الدم.

ذهبت وتركت طفلتيها

جهزت أسماء طفلتيها الصغيرتين من أجل أن تذهب لقضاء فترة الليل في عملها وذهبت إلى والدتها لكي تترك طفلتيها معها كما تعودت أثناء عملها وتخرج ذاهبة إلى المستشفي قاطعة الكيلومترات من أجل خدمة المرضى.

سقوط مفاجئ



ممرضة بالمنوفية فقدت حياتها أثناء ذهابها لعملها في المستشفى

مضت أسماء صاحبة الـ ٢٨ عاما في طريقها إلى مقر عملها لتسقط وسط الشارع مغشيا عليها ويسارع الجميع من أجل إنقاذها ولكنهم تركوها حتي الاتصال بزوجها خوفا من نقلها لننتظر نحو نصف ساعه مغشيا عليها محاولين إفاقتها ولكن دون فائدة.

حضر الزوج في صدمة ليحاول إفاقة زوجته التي تعاني من كهرباء زيادة وتصيبها التشنجات ولكنها سرعان ما تفوق منها بعد مدة ١٠ دقائق ولكن هذه المرة لم تفق.

صدمة الزوج

حمل الزوج زوجته وذهب بها الي مقر عملها لمحاولة اسعافها حيث ارتسمت الصدمة على وجوه أصدقائها الممرضين داخل المستشفي الذين حملوها مهرولين لمحاولة إنعاش قلبها لتعود للحياة مرة أخري ولكن من دون فائدة.

بالدموع والبكاء .. حاول الأطباء بمستشفى بركة السبع إنعاش وإمداد يد العون للممرضة لتعود للحياة بكافة الوسائل الممكنة لديهم ولكن كان قضاء الله نافذ وتوفيت الممرضة بين يد زملائها وداخل مقر عملها.

مرضة بالمنوفية فقدت حياتها أثناء ذهابها لعملها في المستشفى

صراخ الأم وصدمة الأصدقاء

الأم تبكي نجلتها في صدمة كبيرة " ماتت إزاي دى كانت لسه عندي يا أسماء انتي فين " ليخبرها أصدقاؤها بالدموع أن ابنتها توفيت تاركة طفلتين في عمر الزهور وأم مكلومة وزوج يبكي وفاة زوجته.

خيم الحزن على وجوه العاملين بالمستشفى حيث توجه الجميع للمشاركة في تشييع جثمان صديقتهم الذين أكدوا أنها " كانت في حالها ما لهاش دعوة بحد عمرها ما عملت مشاكل كانت طيبة جدا".

كانت بتعمل شغلها في هدوء .. هكذا أكد زميلات الممرضة الراحلة أنها كانت تعمل دون إثارة المشاكل وتقضي عملها فقط.

جنازة مهيبة

وشارك العشرات من أبناء مدينة بركة السبع جثمان الممرضة أسماء الدسوقي حبيشة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالمدينة وسط حالة من الحزن والدموع.

وأصدرت مديرية الصحة بيان تنعي فيه الممرضة الراحلة " يتقدم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , وجميع قيادات صحة المنوفية ومستشفى بركة السبع العام وجميع العاملين بقطاع صحة المنوفية بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ، أسماء محمد الدسوقي حبيشة، تمريض مستشفى بركة السبع العام، والتي نحتسبها عند الله شهيدة الواجب والعمل _ إن شاء الله_ إذ وافاتها المنيه أثناء توجهها لعملها بنوبتحية السهر بالمستشفى الأحد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".