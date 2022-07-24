سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-7-2022

سجل اليوم أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-7-2022 في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار



ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه، نحو 18.68 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع في بنكي البركة الإسلامي و الكويت الوطني.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيه للشراء و 1.97 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع في " ميد بنك".

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع.