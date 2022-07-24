عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-7-2022

صدى البلد

سجل اليوم أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في نهاية  تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-7-2022 في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

 

أقل سعر للدولار


ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه، نحو 18.68 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع في بنكي البركة الإسلامي و الكويت الوطني.

تراجع الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 24-7-2022

تذبذب تداولات العملات العالمية في نهاية الأسبوع


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

ووصل سعر الدولار نحو 18.89 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيه للشراء و 1.97 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع في " ميد بنك".

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار العملات الاجنبية العملات الأجنبية والعربية أسعار صرف العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: أشرف بن شرقي يوقع لـ الأهلي خلال ساعات

الدولارات تلاحقه في قطر .. قنبلة توقيع بن شرقي للأهلي ورد فعل مفاجىء من الزمالك

لغز جديد.. صورة لـ نيرة أشرف تظهر مع فنانة معروفة قبل مقتلها

باهر النويهي عن صورته مع طالبة المنصورة: ليس عمل فني.. خاص 

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 24-7-2022

نهايتك على إيدي.. حيثيات حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

مفيش راجل بيدخلها.. حكاية أغرب قرية في مصر للنساء فقط

أنت الحظ.. تعليق مثير من ندى الكامل على أنباء ارتباطها بعمر كمال

ترشيحاتنا

مهاجم جالاتا سراي: مصطفى محمد يشبه أسطورة الكرة الهولندية

جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي

وزير الأوقاف: هيئة قضايا الدولة تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على المال العام

اتعلقت بين المصعد والحائط.. النيابة تعلن تفاصيل وفاة الدكتورة سميرة عزت

بين كورونا وجدري القرود.. هل تلجأ الحكومة لـ الحظر والغلق من جديد؟

بسام راضي: رسالة بوتين للرئيس السيسي أكدت إستراتيجية العلاقات بين مصر وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يهجر زوجته ليلة الزفاف بأمر والدته بتونس.. والمتابعون: مش راجل |شاهد

بعد 53 عاما.. آثار أقدام أرمسترونج لاتزال على القمر.. لن تصدق السبب

متشتريش من برا.. طريقة تحضير صوص الجبن الشيدر زي المحلات

العثور على جثة عجوز متوفاة منذ عامين بلندن.. لن تصدق كيف وجدوها

فيديو

أحدثهن ميادة الحناوي.. فنانات غيرتهن عمليات التجميل |فيديوجراف

سحب الملفات حتى 14 سبتمبر..تعرف على شروط الإنضمام للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

بسبب وظيفتهما.. تفاصيل تعرض طبيبين مصريين بالسعودية لإطلاق الرصاص

بعت عربيتي.. خالد زكى: لا أمتلك رصيدًا في البنك ومش عايز أموت مديون|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ثورة يوليو بعد سبعين عاماً

محمود دياب

هناك بدائل وأفكار يا سادة

إلهام أبو الفتح

ثروة قومية كيف نحافظ عليها

د وجدان النجولي

عن الثانوية العامة.. نظرة تحليلية

مني أحمد

23 يوليو.. ثورة الضباط الأحرار

هند عصام

أخناتون .. الملك المتمرد

رشا عمار

نصائح من شخص مهزوم يعيش حياة سعيدة

نادية صبره

أحلام بايدن التي تبخرت في قمة جدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ