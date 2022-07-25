أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 25-7-2022

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الاثنين 25 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وأظهرت البيانات تراجع سعر بيع الدولار الامريكي بالبنك الأهلي المصري بحوالي 4 قروش مقارنة باسعار أمس.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 25-7-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 18.89 جنيه، والبيع 18.95 جنيه.

اليورو شراء 19.1375 جنيه، والبيع 19.4332 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 22.5112 جنيه، والبيع 22.8594 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.6128 جنيه، والبيع 14.777 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.5705 جنيه، والبيع 2.6106 جنيه.

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 1.8823 جنيه، والبيع 1.9181 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.837 جنيه، والبيع 1.8622 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.4622 جنيه، والبيع 19.7375 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 13.6934 جنيه، والبيع 13.977 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 13.0228 جنيه، والبيع 13.2214 جنيه.

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وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الأحد 24 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 25-7-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجل الدينار الكويتي للشراء 59.0829 جنيه و 61.6621 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 5.0261 جنيه و 5.0438 جنيه للبيع.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.1397 جنيه و 5.1594 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 48.8114 جنيه و 50.2773 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 47.9442 جنيه و 49.2208 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:



وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.8436 جنيه و 5.1636 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 26.2726 جنيه و 26.7316 جنيه للبيع.