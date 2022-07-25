محافظ أسيوط: بدء أعمال الرصف بشارعي الصاغة والعجمي بحي غرب لرفع كفاءة الطرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال رصف شوارع حي غرب مدينة أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل ورصف الطرق وتجسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والإنتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية.

وأوضح محافظ أسيوط إن خطة التطوير الجاري تنفيذها بجميع مراكز ومدن المحافظة تستهدف تحسين وتطوير حالة الشوارع ورفع كفائتها وصيانتها من خلال عمليات الكشط والتمهيد والتسوية والرصف وتركيب البلدورات للارصفة فضلاً عن تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة غير المؤهلة للرصف لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإستكمال الأعمال طبقًا للخطة الموضوعة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمارات.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه تم البدء في رصف شارعي الصاغة والعجمي ضمن الخطة الشاملة لتطوير الحي التي تستهدف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية من خلال إعادة تركيب البلدورات وتمهيد الشوارع ووتسويتها لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة تسهيلا علي المواطنين لافتا إلى إنه تم رفع كافة المعوقات والمخلفات وتمهيدها وتوسيتها وفرد طبقة البوتامين مؤكداً على متابعته المستمرة لنسب التنفيذ والجداول الزمنية المقررة والتأكد من اتمامها علي وجة الدقة باعتبارها أحد شرايين التنمية وفقاً لتعليمات محافظ أسيوط الذي يشدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.