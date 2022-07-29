التضامن: تشديد الرقابة على مكاتب التأهيل وحل مشكلات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية المستمرة لمكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتشديد إجراءات المتابعة والمراقبة علي تلك المكاتب تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وكذلك سرعة استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة وحل جميع المشكلات الخاصة بها.

وفى إطار حوكمة المنظومة ومكافحة الفساد، تبين الاشتباه فى وجود بعض المخالفات لدى مكتب التأهيل الاجتماعى بأوسيم الكائن فى الزيدية أوسيم خلف المطحن بمحافظة الجيزة.

لذلك قررت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غلق مكتب تأهيل أوسيم وإبلاغ الجهات الرقابية، وتحويل جميع الحالات إلى كل من مكتب التأهيل الاجتماعي بهرمس وعنوانه "المدرسة الجديدة نزلة عبد المقصود بجوار كافيتريا دياب بهرمس"، ومكتب التأهيل الاجتماعي بإمبابة "شمال" وعنوانه بعد نفق المنيرة شارع النادى الرياضى فوق مسجد الجمعية الشرعية بالسنة المحمدية إمبابة.



وتؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها فورا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها.