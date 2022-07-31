يقدم موقع صدى البلد، بث مباشر مع عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، للرد على استفسارات المتابعين وتوقعات الأبراج والفلك بشكل عام لشهر أغسطس والعام الحالي.

كما تجيب عبير فؤاد في البث المباشر عن حظوظ وتوقعات كل برج من الأبراج الفلكية، فتابعونا.

توقعات الأبراج شهر أغسطس 2022 مع عبير فؤاد

في سياق آخر، تشهد توقعات الأبراج اليوم احداث جديدة في الناحية المهنية، وصعود وهبوط في الناحية المالية، وعقبات في الصعيد الصحي، تعرف على كل الأحداث الطارئة وفقا لعلم الفلك.

تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 31 يوليو يوليو 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

يوم مثالي لتحمل مسؤوليات جديدة، تحكم في غضبك، سيكون الاستثمار في العقارات مفيدًا لك اليوم، وعامل الحبيب بشكل لائق عند الخروج معه.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

سيكون أصدقاؤك متعاونين وداعمين للغاية، تجنب إبداء الرأي حول حبيبك من خلال الاستماع إلى أي شخص ثالث، إذا كنت تريد أن تجعل حياتك العاطفية صحية، اليوم، ستنهي عملك مبكرًا وتعود إلى المنزل لقضاء بعض الوقت مع العائلة.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

قد يمد والداك الدعم المالي، لكنك تحتاج إلى خفض نفقاتك. ليس الوقت المناسب للتدخل في مشاكل أصدقائك، استخدم صفاتك الخفية لتحقيق أقصى استفادة من اليوم، يميل برج الجوزاء إلى السفر كثيرا للاستمتاع بالبحر والتخلص من الحر.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

قد يطلب أحد أصدقائك مبلغًا كبيرًا من المساعدة المالية منك، ومع ذلك قد تواجه أزمة مالية وتظل تحت الضغط في الأيام المقبلة إذا ساعدته اليوم، يُنصح بالابتعاد عن بعض الأشخاص الذين من المحتمل أن يثيروا أعصابك.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

من المرجح أن تحصل على بعض الفوائد غير المتوقعة من إخوتك أو أي قريب آخر، قضاء وقت ممتع في المساء مع أصدقائك أو التسوق مع أفراد الأسرة سيجعلك سعيدًا ومبهجًا للغاية، تظل مشغولاً اليوم بالأفكار الرومانسية والتفكير في أحلامك الماضية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

تذكر أن توقعاتك الواثقة قد تفتح الباب لتحقيق آمالك ورغباتك، سر نجاحك اليوم هو استثمار أموالك بالنصائح اللازمة من كبار السن والمبتكرين وذوي الخبرة، سوف تحصل على فهم أفضل وأفكار متعمقة.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

من المحتمل حدوث تحسن في الموارد المالية، سيقدم الأقارب الدعم ويرفعون العبء الذي يزعجك في الأيام القليلة الماضية. يجب أن تتجنب الأشخاص الذين تعتقد أنهم غير مناسبين لك ويضيعون وقتك. تبدو الأيام رائعة فيما يتعلق بحياتك الزوجية، قد تقضي الكثير من الوقت في أنشطة العناية الشخصية مثل تصفيف الشعر أو الذهاب إلى منتجع صحي، فهو من الأبراج التي تكره فصل الصيف.

برج العقرب وحظك اليوم الاحد 31 يوليو 2022

ستبقى صحتك مثالية اليوم، أولئك الذين اشتروا أرضًا ويريدون بيعها، يمكنهم العثور على مشترٍ جيد اليوم وإجراء صفقة جيدة لها، أثناء الليل ، ترغب في الابتعاد عن منزلك والمشي على الشرفة أو في الحديقة للهروب من الحر، ستقضي أفضل أمسية في حياتك مع شريك حياتك وستنسى كل همومك.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

اليوم هو يوم ترفيهي وأنشطة رياضية وأنشطة خارجية، ستحقق ربحًا جيدًا إذا قمت بالاستثمار على أساس طويل الأجل، ساعد زوجتك في الأعمال المنزلية لتقليل عبء عملها. سيطلب الحبيب الالتزام، أولئك الذين كانوا مشغولين في الأيام القليلة الماضية سيتمتعون أخيرًا بوقتهم، ستنسى اليوم كل الذكريات السيئة عن حياتك الزوجية.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

قد تضطر إلى البقاء منتبهًا لتجنب أن تكون كبش فداء لشخص ما، سيكون هناك تقدم مالي، قد تذهب لشراء العناصر الأساسية.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

تعاني من آلام الأسنان أو مشاكل في المعدة، قد تحتاج إلى مبلغ جيد من المال ولكن ارتفاع نفقاتك قد يجعل من الصعب إدارتها، من الضروري أن تأخذ بعض الوقت من جدولك المحموم لنفسك.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

من الأبراج أيضا التي تكره فصل الصيف، قد تستمتع ببعض الوقت الهادئ مع عائلتك، سيكون من الحكمة تجنب الأشخاص الذين يتعاملون معك بمشاكلهم، على الرغم من أنك ستحصل على بعض وقت الفراغ ، فقد لا تتمكن من الاستفادة منه، يمكن أن يكون هناك شجار في حياتك الزوجية.