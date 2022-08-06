شكوى بعدم جودة المياه بناحية زاوية المصلوب بالواسطى ومحافظ بني سويف يستجيب

تقدم بعض المواطنين من ناحية زاوية المصلوب مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف بشكوي من تضررهم من تغير في جودة وضعف المياه.

وعلي الفور كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مدينة الواسطى ورئيس شركة المياه بمعاينة وبحث الشكوى.

وأفادت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه بني سويف والعضو المنتدب ، أنه نظرا للتشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب كوم إدريجة بطاقة 34 ألف متر مكعب/يوم لسد احتياجات مدينة الواسطى والقرى المحيطة ، وأنه بسبب زيادة الضغوط بالشبكات الناتجة عن ذلك ،مما أدى إلى حدوث بعض القصور ، والتي يتم التعامل معها واصلاحها في الحال عن طريق فرق الصيانة المتواجدة بالقرى ، مؤكدة على أن المعامل المركزية ومعامل فرع الواسطى تقوم برفع العينات على مدار اليوم من المناطق التي يحدث بها قصور.

وتؤكد " دينا " أن مياه الشرب المنتجة من المحطة مطابقة تماما للمعايير ، فلا داعي للقلق من قبل المواطنين ، وأن جميع المشكلات من تغير لون المياه "الذي لا يؤثر على جودة المياه ، طبقا لنتائج المعامل" أو ضعف في مياه في بعض المنازل سنتهي مع نهاية هذا اليوم ، ومؤكدة على أنه منذ 3 أيام ويتم العمل على غسيل جميع الشبكات وتطهيرها بالتزامن مع اصلاح القصور.

وأفاد رئيس المدينة "محمد بكري " أنه يتواجد بشكل ميداني بالقرى التي تشتكي من مشكلات في مياه الشرب ، وأنه على تواصل دائم بمسؤولي شركة المياه ، للتعامل الفوري مع أية مشكلة قد تطرأ ، حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة التي تنفذها شركة المياه ، مشددا على أنه يتم التأكد على مدار الساعة من نتائج تحليل العينات من خلال المعامل المركزية للاطمئنان على جودة وسلامة المياه.

ومن جانبه شدد المحافظ على التنسيق المستمر بين الوحدة المحلية وشركة المياه وغرفة عمليات المحافظة ، حتى يتم الانتهاء من هذه المشكلة ، مع ضرورة التواجد بين المواطنين لمطمئنتهم ، حتى تعود المياه لطبيعتها المعهودة ، مشددا على ارسال تقرير فني يؤكد على انتهاء أية مشكلات في هذا الشأن.