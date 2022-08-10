«لديها 3 أولاد وبتراسل شباب»|قهوجي يعترف بطعن زوجته لشكه في سلوكها بالمنوفية

شهدت قرية هيت بمركز منوف في محافظة المنوفية جريمة محاولة قتل زوج لزوجته عقب 15 عامًا من الزواج حيث أنجبا 3 أطفال أكبرهم 14 عامًا وحذّرها الزوج عدة مرات من الحديث لشباب عبر الإنترنت إلا أنها كانت تنفي باستمرار حتي تعدى عليها بسكين محاولاً قتلها.

ترقد الزوجة بين الحياة والموت في العناية المركزة بمستشفي شبين الكوم والأب في السجن للتحقيق معه.

وقال الزوج في اعترافاته في محضر الشرطة، إن زوجته صباح تراسل شبابًا عبر الإنترنت وموقع الفيس بوك وأنه أنذرها أكثر من مرة إلا أنها كانت تنفي باستمرار قيامها بذلك.

وأضاف الزوج أنه ضبط عدة مُحادثات بينها وبين أحد الشباب ونشبت بينهما مشادة كلامية تحوّلت إلي مشاجرة قام بالحصول علي سكين وسدد إليها 3 طعنات في الصدر والرقبة والبطن حتي سقطت بين الحياة والموت.

وتابع الزوج أنه كان يحاول تلبية متطلبات زوجته وأبنائه الثلاثة وكان دائم الشك في سلوك زوجته ونشبت بينهما العديد من الخلافات الزوجية حتي قرّر التخلص من حياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تم القبض علي المتهم عقب ارتكابه الواقعة وتقديمه للتحقيق.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة منوف بقيام قهوجي بالتعدي علي زوجته بسكين محاولا قتلها بطعنات نافذة.

وبانتقال قوات الشرطة برئاسة الرائد مراد ابو الدهب رئيس مباحث منوف تبين إصابة "ص، س، ح "34 سنة ربة منزل ومقيمة قرية هيت بطعنات نافذة بمناطق الصدر والبطن والرقبة.

وبسؤالها أكدت قيام زوجها "ا، ع، ن" 45 سنة قهوجي بالتعدي عليها بـ3 طعنات إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تحولت إلي مشاجرة قام علي أثرها بإحضار سكين والتعدي عليها بالضرب.

وتم احتجاز السيدة في مستشفي شبين الكوم في حالة سيئة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.