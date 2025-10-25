قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب

منار عبد العظيم

قال الخبير الاقتصادي هشام حسن، إن الاتجاه البيعي من المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة لا يعكس ضعف السوق المحلي أو تراجع جاذبيته، وإنما يعود إلى مؤشرات وتصنيفات دولية قد تُلزم الصناديق الأجنبية بتقليص استثماراتها عند حدوث أي تغيير في تصنيف السوق.

تحويل البورصة المصرية إلى سوق محدود يثير المخاوف

وأوضح حسن، خلال لقائه ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن الحديث عن احتمال تحويل البورصة المصرية من سوق ناشئ إلى سوق محدود أدى إلى موجة خروج ملحوظة من جانب بعض المؤسسات الأجنبية، التزامًا بالسياسات الداخلية لتلك الصناديق التي تحدد سقفًا معينًا للاستثمار في الأسواق المصنفة كـ«محدودة».

المستثمرون المصريون يواجهون الخروج الأجنبي

وأضاف أن المؤسسات المصرية كانت اللاعب الرئيسي في مواجهة هذا الخروج، عبر زيادة استحواذها على الحصص التي باعها الأجانب، مؤكدًا أن المصريين يواصلون الشراء في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المجاورة جذبًا متزايدًا لرؤوس الأموال.

وأشار حسن إلى أن التطور التكنولوجي للأسواق الإقليمية يمثل تحديًا أمام السوق المصري، داعيًا إلى تسريع وتيرة التحديث الرقمي والتقني داخل البورصة المصرية لتواكب سرعة اتخاذ القرار في الأسواق العالمية، وتحافظ على تنافسيتها في جذب الاستثمارات.

