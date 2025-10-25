إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو

علق أندريس إنييستا، أسطورة نادي برشلونة، على التصريحات المثيرة التي أدلى بها النجم الشاب لامين يامال قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، مباراة المنتظرة غدا الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، حيث يدخل برشلونة اللقاء في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد بفارق نقطتين.

وكان يامال قد أثار الجدل خلال بث مباشر عبر منصة "تويتش"، عندما أطلق تصريحًا ساخرًا بحق ريال مدريد قال فيه: “نعم، ريال مدريد يسرقون ويشتكون”.

وعند سؤاله عن تلك التصريحات، قال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: "ربما أراد يامال فقط إضافة بعض الإثارة إلى الكلاسيكو، لكن الأهم هو ما يحدث داخل الملعب، وليس ما يُقال قبل المباراة."

وأضاف: "بغض النظر عن التصريحات، ستكون مباراة رائعة بكل تأكيد. دائمًا ما تُضفى أهمية مبالغ فيها لما يُقال قبل الكلاسيكو، لكن ما يهم حقًا هو الأداء خلال التسعين دقيقة."

واختتم إنييستا حديثه قائلاً: "الكلاسيكو أكبر من أي تعليق من لاعب أو رئيس أو مدرب، فهو المباراة الأهم في كرة القدم كلها. وإذا رأى النادي أن ما حدث غير مناسب، فسيتم التعامل معه داخليًا."