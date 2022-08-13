سلاح وذخيرة ومخدرات.. سقوط 3 خارجين عن القانون في قبضة أمن القاهرة

سلاح ومخدرات

القت أجهزة الأمن القبض علي 3 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار وأسلحة نارية وبيضاء.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- فرد خرطوش- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8 أسلحة بيضاء -كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول) حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم.

المتهمون وامامهم المضبوطات

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.