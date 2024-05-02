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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

موقف الخطيب من بعثة تونس| طلب عاجل من الأهلي للجبلاية بسبب أزمة "الشيبي"

صور أرشيفية
صور أرشيفية

تعدّ أزمة اللاعب محمد الشيبي، الذي يلعب لفريق بيراميدز، محل اهتمام كبير في الأوساط الرياضية المصرية. ففي الساعات الأخيرة، كشف الإعلامي محمد الليثي عن اتصالات نشطة بين إدارة النادي الأهلي واتحاد كرة القدم، بهدف معالجة موقف الشيبي وإيجاد حل للأمور المتعلقة به.

الاتصالات بين الأهلي واتحاد الكرة

وأوضح مصدر داخل النادي أن هناك اتصالات مكثفة تمت مؤخرًا بين إدارة النادي ومسؤولي اتحاد الكرة، حيث أبلغ النادي الاتحاد بضرورة حسم قضية الشيبي بأسرع وقت ممكن. 

وأشار المصدر إلى أن الأهلي قدم طلبًا عاجلاً للاتحاد بإيقاف الشيبي عن اللعب حتى يتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

ما الذي طلبه الأهلي بالضبط؟

طالب نادي الأهلي اتحاد الكرة بسرعة حسم هذه القضية، وذلك لتجنب التداعيات السلبية على الفريق واللاعبين.

 وحذّر النادي من أنه في حال عدم اتخاذ إجراء فوري، فإنه سيقوم بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

الأسباب والقوانين المعنية

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى المادة 38 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، التي تمنع اللاعبين من اللجوء إلى المحاكم المدنية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بكرة القدم. ويرى الأهلي أن هذا الإجراء ضروري لضمان سلامة البطولات والمنافسات الرياضية.

تطلعات الأهلي والحلول المقترحة

يطالب الأهلي بحسم هذا الملف قبل موعد محاكمة حسين الشحات في القضية المدنية المقررة في 9 مايو الجاري. ويعتبر هذا الأمر ضروريًا لمنع تعطيل مشاركة الشحات مع الفريق في المباريات الرسمية المقبلة، حيث يواجه اللاعب تهديدًا بحظر السفر بسبب هذه القضية.

التطورات الصحية لرئيس النادي

في سياق متصل، يخضع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لفحوصات طبية مكثفة في الساعات القادمة عقب تدهور حالته الصحية. وقد عانى الخطيب من آلام في الظهر والعمود الفقري وارتفاع في درجة الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

توصيات الأطباء والتحديات المستقبلية

نصح الأطباء الخطيب بضرورة الراحة التامة والابتعاد عن الضغوطات والأعباء البدنية خلال الفترة المقبلة، من أجل التعافي الكامل واستعادة اللياقة البدنية. ومن المتوقع أن تلعب نتائج الفحوصات القادمة دورًا حاسمًا في تحديد مشاركة الخطيب في المهام الرسمية للفريق خلال الأسابيع القادمة.
 

إن هذه التطورات تظل محل متابعة دقيقة من قبل عشاق الأهلي ومحبي الرياضة عمومًا، حيث يبقى الجميع في انتظار الأخبار الجديدة بشأن تطورات الموقف القانوني والصحي للأشخاص المعنيين.

الأهلى الشيبي فيفا الخطيب الشحات رئيس النادي

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