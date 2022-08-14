أثناء القداس .. الكنيسة: 41 وفاة و 14 مصابا في حادث كنيسة إمبابة

نشب حريق في كنيسة أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وقالت الكنيسة في بيان لها إنه حسب مصادر من وزارة الصحة فقد بلغ عدد الوفيات حتى الآن 41 شخصا وإصابة 14 آخرين

وقدم البابا تواضروس التعزية لأسر المتوفين مؤكدا أنه يتابع الموقف بنفسه مع الجهات المعنية.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة.

وأكد خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء أثار هذا الحادث الأليم".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

تلقت الأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم بلاغا يفيد بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات ، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية .

أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق كنيسة الشهيد ابي سيفين بأرض المطار في إمبابة بعد ساعات من محاصرة النيران والسنة اللهب المتصاعد من المبنى الخدمى للكنيسة.

وتجري الان قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وكشفت التحريات والمعاينات الأولية بموقع حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة امبابة عن أن عدد الإصابات الكبير يرجع إلى وجود حضانة أطفال داخل المبنى الكنسي والذين تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.