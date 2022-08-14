الأعلى للإعلام يعزي البابا تواضروس في ضحايا حادث كنيسة المنيرة

قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بخالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حادث كنيسة المنيرة الأليم بمحافظة الجيزة.



وأشاد المجلس بتحرك الدولة السريع في متابعة هذا الحادث الجلل وخاصة توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث.

ويؤكد المجلس أن توجيهات الرئيس السيسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين منذ اللحظة الأولى يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والنكبات ، ويؤكد أن المصريين يعيشون تحت مظلة التسامح والمواطنة .

ويتقدم المجلس بخالص التعازي للاخوة المسيحيين فى هذا الحادث الأليم ويدعو بالرحمة للضحايا الأبرياء ، والصبر والسلوان لأهاليهم .