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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ مايوه جرئ وتاتو على ظهرها.. شمس الكويتية في أحدث ظهور

شمس
شمس

نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صور لها اثناء قضائها العطلة الصيفية . 

وحرصت شمس الكويتية على نشر صور لها بالمايوه الذي وصفه المتابعون بـ الجري ، كما ظهرت وهي تضع تاتو على ظهرها .

يذكر أن المطربة شمس الكويتية انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.

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وطرحت النجمة شمس الكويتية، مؤخرا أغنية "معلية" بطريقة الفيديو كليب عبر تطبيق “يوتيوب”، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.

حياة شمس الكويتية

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، وقد ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس "دولة في الكاريبي".

ولدت شمس الكويتية في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

شمس شمس الكويتية المملكة العربية السعودية السعودية الكويت يوتيوب

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