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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السبت القادم.. تعرف على أسعار حفلة علي الهلباوي بساقية الصاوي

صدى البلد

تستقبل ساقية الصاوي ضيفها الدائم الفنان والمنشد علي الهلباوي ، يوم السبت القادم الموافق 27 أغسطس في الساعة 7:30 مساء.  

وعلي الهلباوي هو مطرب ومنشد ومبتهل، من مواليد شهر أغسطس عام 1977 محافظة القليوبية، وهو عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى. وهو ابن المنشد دينى محمد الهلباوي.

وقد شارك علي الهلباوي في العديد من الحفلات الموسيقية، كما قام بالغناء في دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية.

 وكانت له مشاركه سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أفضل أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي وهي أشهر أغانيه، كما أن علي الهلباوي له حفلة شهرية في المركز الثقافى بساقية الصاوى. 

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أسعار حفل علي الهباوي 

 

وقد حددت ساقية الصاوي أسعار حفل علي الهلباوي، حيث بلغ سعر تذكرة الحفل 90 جنيهًا

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