مصر كلها بتدعيله| فيديو لـ ممرض مستشفى 57357 يخطف القلوب .. شاهد

حُسن التعامل مع الأطفال يتطلب القلوب الرحيمة والحنونة، خاصة في حالات إصابتهم بالأمراض، فهم أحباب الله لا حول لهم ولا قوة، لا يجيدون التعبير عن شعورهم بالألم سوى بالبكاء، وفي مشهد تلقائي خطف قلوب جميع من شاهدوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاول أحد الممرضين في مستشفى 57357 رعاية أحد الأطفال وتهدئتها حتى النوم.

فيديو خطف قلوب الجميع

نشر أحد أطباء مستشفى سرطان الأطفال 57357 مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوضح ممرض وهو يجلس بجوار طفلة لم تتجاوز الـ 5 سنوات من عمرها، في الرعاية المركزة، يحاول تهدئتها ويساعدها على النوم، نظرًا لمنع دخول والديها إلى قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

نشر الطبيب مقطع الفيديو وعلق عليه « الزمان: الساعة 2 فجرًا، المكان: رعاية مستشفى 57357.. كنت بمر في المستشفى ولقيت عمر محمد ممرض في الرعاية قاعد جنب طفلة بيحاول ينيمها وبيطبطب عليها علشان تنام.. أكثر من نصف ساعة وانا بتفرج على المنظر دا وأنا برا الأوضة وهو مش واخد باله إني شايفه.. ربنا يكرمك ياعمر ويبارك في كل تمريض 57».

تفاعل كبير على سوشيال ميديا مع مقطع فيديو لممرض 57357

بمجرد ان نشر الطبيب في مستشفى سرطان الأطفال 57357، مقطع الفيديو الذي يظهر إنسانية ورحمة الممرض وهو يحاول تهدئة ومساعدة الطفلة على النوم في الرعاية المركزة، حظى الفيديو بتفاعل كبير، وتداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث شاهده أكثر من 800 ألف شخص، وأعاد مشاركته ما يتعدى 7 آلاف أخرين، مع وجود الآلاف من التعليقات التي تدعو بالشفاء للطفلة، وتشيد بدور الممرض في رعايتها.

مستشفى سرطان الأطفال 57357

مستشفى سرطان الأطفال 57357

تعتبر مستشفى سرطان الأطفال 57357 أحد أكبر مستشفيات الأطفال في العالم، وتختص في علاج سرطانات الاطفال، وتتميز بكونها تم بنائها عن طريقة التبرعات مع حملة دعائية كبيرة، إذ بدأت فكرتها من خلال التفكير في بناء أول مستشفى لعلاج أورام الأطفال بالمجان في مصر منذ عام 1999ن بعد زيادة نسبة إصابة الأطفال بالسرطانات، وعدم مقدرة المعهد القومي للأورام على استيعاب هذا الكم الهائل من الأطفال المرضى.