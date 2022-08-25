30 دولة في 221 ساعة.. قصة أشهر شخص يطير حول العالم

تبدو فكرة السفر بالطائرة لمسافة طويلة أمرا متعبا للبعض، خصوصا إذا كان المسافر سيجلس في الدرجة الاقتصادية، حيث المقاعد الضيقة ولكن فى حالة قيادة طيارتك بنفسك فالأمر قد يبدو أسهل بعض الشيء.

البريطانى البلجيكى ماك رذرفورد، البالغ من العمر 17 عاما، أصبح أصغر شخص يطير بمفرده حول العالم، وبدأ رحلته بالهبوط فى بلغاريا بطائرة خفيفة الوزن بعد 5 أشهر ويوم من إقلاعه منها فى مارس 2022.

ماك قطع مسافة 54 ألف كيلو متر عبر 30 دولة فى 221 ساعة طيران، هذه الأرقام أدخلته موسوعة جينيس للأرقام بطول و ووزن الرحلة وعمره الصغير.

السفر على متن الطائرة له تأثيرات عدة على جسدك، نتيجة تغير الضغط ودرجة الحرارة ومستويات الأكسجين، وقلة مستوى الرطوبة، كل هذه الأشياء يمكن أن تعبث ببعض وظائف الجسم الطبيعية.



الجفاف:

مستويات الرطوبة في كبائن الطائرات منخفضة للغاية، لأن حوالي 50 في المائة من الهواء المنتشر في المقصورة يتم سحبه من الخارج، وفي الارتفاعات العالية يكون الهواء خاليًا تمامًا من الرطوبة، ويتسبب ذلك في جفاف الحلق والأنف والجلد.

يعرضك للجراثيم:

إعادة تدوير الهواء في المقصورة سيجعلك عرضة للإصابة بالمرض، لكن شركات الطيران التجارية لديها بالفعل أنظمة ترشيح متطورة تزيل معظم البكتيريا والفطريات والفيروسات من الهواء، وما يحتمل أن يجعلك مريضًا هو القرب من العديد من البشر الآخرين وجراثيمهم، وذلك لأنه يمكننا التقاط شيء من الركاب الآخرين المصابين بالعطس أو السعال.

الشعور بالتعب:

يكون ضغط الهواء أقل في الارتفاعات العالية، مما يعني أن جسمك يستهلك كمية أقل من الأكسجين، مما قد يجعلك تشعر بالتعب أو حتى بضيق التنفس.

انتفاخ البطن:

تتسبب تغيرات الضغط نفسها في تمدد الغازات داخل المعدة والأمعاء، وهذا هو سبب شعورك بالانتفاخ.

عند السفر بالطائرة لأول مرة هناك بعض النصائح عليك اتباعها للاستمتاع برحلة جيدة ومنها:

1- مراجعة محتويات الحقيبة باستمرار حتى لا تنسى شيئًا.

2- وضع الأوراق المهمة في مكان تُلاحظه باستمرار حتى لا تنساها.

3- توجه إلى المطار قبل الموعد بـ 3 ساعات لتخطي الإجراءات الخاصة بالتفتيش.

4- الالتزام بكل تعليمات مضيف الطيران.

5- اذهب إلى الطبيب قبل رحلتكَ، لمعرفة مدى تعرضكَ لوعكة صحية بسبب قلة الأكسجين فوق السحاب.

هناك بعض الخطوات التى تساعدك على طرق التخلص من خوف ركوب الطائرات



تسليح نفسك بمعلومات عن الطائرات

اعرف مدى أمان الطائرات.

قارن مدى أمان السفر بالطائرة مع المخاطر الأخرى.

اعرف ما يجب توقّعه عند حدوث اضطراب.

اعرف المزيد عن طريقة عمل الطائرة.

التعامل مع القلق.

توقّع حصول تحرّكات خلال رحلتك بالطائرة.