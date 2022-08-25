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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب.. مجدي عاشور يوضح

صدى البلد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية إن "الصدقات تُعد من أجمل الأعمال لتفريج الكروب، سواء كانت جارية أو ناجزة، أي عاجلة، حالية كانت أو متأخرة".

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال "ما حكم الصدقة لتفريج الكروب؟"، أنه يجوز إخراج صدقة بنية تفريج الكرب سواء كانت حالية أو جارية ممتدة"، مشيرًا إلى أن كل شخص لديه مشكلة، عليه أن يُحاول حلها بالأسباب الظاهرة، إضافة إلى إخراج صدقة في السر، كما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فقال: "صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ".

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "داووا مرضاكم بالصدقة" أي من له شئ عند الله أو يريد تحقيق شئ فيجبر كسر فقير فيجوز للإنسان أن يفعل ذلك وأن ينوي الصدقة لله أولًا ثم لفك كربه ثانيًا، فيكشف الله كربه ويحقق له ما يريد".

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أفضل صدقة عن المتوفي

قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل صدقة يقدمها الوالد لوالده المتوفي، أن يساعد في تعليم إنسان، لأنها تجمع الصدقة والخير والعلم النافع.

وأضاف الورداني خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: ورد في ذلك حديث أبي هريرة يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وتابع: في الحديث فضل الولد الصالح حيث إنه مِن عمل والده إذا أحسن تربيته، ففيه الحث على تربية الأولاد الصالحين؛ فهم الذين ينفعون والديهم في الآخرة، ومِن نفعهم أنهم يدعون لهم.

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