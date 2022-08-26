عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة BYD تدخل منافسة قوية مع تسلا في سوق السيارات الكهربائية| صور

BYD
BYD

ستبدأ شركة BYD الصينية أحد أكبر منافسي تسلا عمليات التسليم الأوروبية لثلاث سيارات كهربائية في الأسابيع المقبلة ، مستفيدةً من بدايتها الأولى السريعة في السوق منذ أن بدأت مبيعات محدودة في عام 2021.

بـ120 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارة فرنسية في السوق المصري | صور

باقة 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري| صور

BYD 

نشطت BYD بالفعل في أوروبا من خلال قسم المركبات التجارية في المجر ، والمعروف في المملكة المتحدة بحافلاتها الكهربائية ، وأكدت BYD لأول مرة خططها لبيع سيارات الركاب الكهربائية في أوروبا في عام 2020 ، بدءًا من سيارة Tang SUV المنافسة لسيارة اودي E-tron والتركيز في البداية على النرويج.

 

قدمت العلامة التجارية في السابق سيارة كروس أوفر الكهربائية e6بأحجام محدودة في المملكة المتحدة ، بشكل أساسي لأساطيل التأجير الخاصة ، لكنها كانت غائبة عن سوق السيارات الأوروبية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتعود الآن بثلاث سيارات كهربائية تستهدف القطاعات الأكثر شعبية في السوق في محاولة لسرقة حصتها في السوق من Tesla - وسيأتي أحدهم إلى المملكة المتحدة.

BYD 

تعتبر BYD واحدة من العديد من شركات السيارات الكهربائية التي تتخذ من الصين مقراً لها والتي تهدف إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في أوروبا ، إلى جانب الشركات المحلية المنافسة Aiways و Great Wall Motor و Nio، وقد بدأت كل منها مؤخرًا في بيع السيارات داخل أوروبا.

 

ستركز BYD في البداية على بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورج والسويد وهولندا والنرويج لطرازاتها الأوروبية الثلاثة، ولكن سيتم طرح Atto 3للبيع في المملكة المتحدة قبل نهاية عام 2022.

BYD 

النموذج الأول الذي تم بناؤه على بنية e-Platform 3.0 الجديدة من BYD، وهو طراز Atto 3الأمامي بقوة 201 حصانًا ، وهو مماثل في الحجم لمركبة MG ZS EV، بطول 4.5 متر وعرض 1.9 متر وطول 1.6 متر، ومتشابهة من حيث الحجم من خصائص الأداء ، وتقدم نطاقًا يصل إلى 261 ميلًا على دورة WLTPالمدمجة ، وتسارع من الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 7.3 ثانية وشحن بمعدلات تصل إلى 80 كيلو وات.

BYD 

ويتم توفير الطاقة من خلال بطارية ليثيوم مصنوعة من حديد الفوسفات بوزن يبلغ 60.5 كيلو وات في الساعة، ولا تحتوي على كوبالت والتي تسميها BYD بليد، ويُقال إن Blade Battery، التي يُقال أنها أكثر كثافة في الطاقة بنسبة 50٪ من وحدة أيون الليثيوم التقليدية ، قد تم تطويرها "لحل المشكلات المتعلقة بسلامة البطارية مع إعادة تحديد معايير السلامة للصناعة بأكملها".

 

قالت BYDإنها تجري مناقشة مع صانعي السيارات الآخرين المهتمين باستخدام Blade Battery في سياراتهم الكهربائية.

 

سيتم بيع Atto 3 في أوروبا جنبًا إلى جنب مع Han، وهي سيارة سيدان منافسة لطرازات تسلا مثل Tesla Model 3 ، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات سبعة مقاعد تم تقديمها بكميات محدودة في النرويج منذ يوليو 2021، وأصبحت ثاني أفضل سيارة في البلاد.

Atto tesla model 3 الكهربائية byd بلجيكا السيارات الكهربائية أودي اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أسماء منهم قفشة.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن الراحلين من الأهلي

الدولار يتراجع بشكل غير متوقع.. كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك؟

مالِك يا مدام .. مايوه رانيا يوسف الجريء يضعها في موقف محرج

رحيل سواريش.. مدرب برشلونة يدخل حسابات الأهلي

سرّبوا نبأ إقالتي من الأهلي .. سواريش يخرج عن أعصابه في مؤتمر صحفي

ماذا حدث في الطعن على إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف|تفاصيل

150 ألف دولار شهريا .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي وخلافة سواريش |تفاصيل

هبة قطب تكشف عن وجبات يجب الإبتعاد عنها قبل العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

حادث مأساوي بين سيارتين بورشه تايكان وماكان | فيديو

باقة 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري| صور

بقوة 326 حصانا ..الكشف الرسمي عن شيري تيجو 7 بلس الهجينة| صور

بـ120 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارة فرنسية في السوق المصري | صور

سعر جيلي كولراي موديل 2022 في السعودية | صور

أسعار السيارة العائلية بيجو 5008 موديل 2022| صور

أشهر 5 سيارات بسعر أقل من 70 ألف جنيه| صور  

أخبار السيارات.. بـ 422 مليون جنيه.. فيراري 410 سبورت سبايدر 1955 أغلى سيارة في مزاد مونتيري.. قيمة مقابل سعر .. 5 سيارات أقل من 50 ألف جنيه |صور

ترشيحاتنا

هل غُسْل الجمعة فرض أم سنة؟..وحكم الاغتسال قبل الفجر

لا تشتروا أدوية من صفحات السوشيال ميديا| إحالة صاحب صيدلية بالإٍسكندرية للتحقيق

يسرق موبايلات المصلين.. كاميرا مراقبة ترصد لصاً داخل مسجد بشبرا الخيمة

رسميا .. الزمالك يتعاقد مع أحمد أيمن منصور

بها زنزانة وغرف مخفية.. أغرب قلعة معروضة للبيع لم تكشف أسرارها

تعرف على حقيقة انضمام أوباما للاتفاق السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تكشف عن أخطاء نرتكبها عند تناول البيتزا

بعد إطلالتها المثيرة بالمايوة.. 10 صور لنادين نجيم قبل وبعد التجميل

وسط حشد جماهيري .. نوال الزغبي تشعل مهرجان القلعة وتوجه رسالة لمصر

آلاف الجنيهات.. سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي

فيديو

بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب.. فنانون عانوا من الاكتئاب/ فيديو جراف

الأهلي لم يحترمنا.. وكيل أعمال سواريش ينتفض ضد أنباء إقالته “فيديوجراف”

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ