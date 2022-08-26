شركة BYD تدخل منافسة قوية مع تسلا في سوق السيارات الكهربائية| صور

ستبدأ شركة BYD الصينية أحد أكبر منافسي تسلا عمليات التسليم الأوروبية لثلاث سيارات كهربائية في الأسابيع المقبلة ، مستفيدةً من بدايتها الأولى السريعة في السوق منذ أن بدأت مبيعات محدودة في عام 2021.

BYD

نشطت BYD بالفعل في أوروبا من خلال قسم المركبات التجارية في المجر ، والمعروف في المملكة المتحدة بحافلاتها الكهربائية ، وأكدت BYD لأول مرة خططها لبيع سيارات الركاب الكهربائية في أوروبا في عام 2020 ، بدءًا من سيارة Tang SUV المنافسة لسيارة اودي E-tron والتركيز في البداية على النرويج.

قدمت العلامة التجارية في السابق سيارة كروس أوفر الكهربائية e6بأحجام محدودة في المملكة المتحدة ، بشكل أساسي لأساطيل التأجير الخاصة ، لكنها كانت غائبة عن سوق السيارات الأوروبية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتعود الآن بثلاث سيارات كهربائية تستهدف القطاعات الأكثر شعبية في السوق في محاولة لسرقة حصتها في السوق من Tesla - وسيأتي أحدهم إلى المملكة المتحدة.

BYD

تعتبر BYD واحدة من العديد من شركات السيارات الكهربائية التي تتخذ من الصين مقراً لها والتي تهدف إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في أوروبا ، إلى جانب الشركات المحلية المنافسة Aiways و Great Wall Motor و Nio، وقد بدأت كل منها مؤخرًا في بيع السيارات داخل أوروبا.

ستركز BYD في البداية على بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورج والسويد وهولندا والنرويج لطرازاتها الأوروبية الثلاثة، ولكن سيتم طرح Atto 3للبيع في المملكة المتحدة قبل نهاية عام 2022.

BYD

النموذج الأول الذي تم بناؤه على بنية e-Platform 3.0 الجديدة من BYD، وهو طراز Atto 3الأمامي بقوة 201 حصانًا ، وهو مماثل في الحجم لمركبة MG ZS EV، بطول 4.5 متر وعرض 1.9 متر وطول 1.6 متر، ومتشابهة من حيث الحجم من خصائص الأداء ، وتقدم نطاقًا يصل إلى 261 ميلًا على دورة WLTPالمدمجة ، وتسارع من الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 7.3 ثانية وشحن بمعدلات تصل إلى 80 كيلو وات.

BYD

ويتم توفير الطاقة من خلال بطارية ليثيوم مصنوعة من حديد الفوسفات بوزن يبلغ 60.5 كيلو وات في الساعة، ولا تحتوي على كوبالت والتي تسميها BYD بليد، ويُقال إن Blade Battery، التي يُقال أنها أكثر كثافة في الطاقة بنسبة 50٪ من وحدة أيون الليثيوم التقليدية ، قد تم تطويرها "لحل المشكلات المتعلقة بسلامة البطارية مع إعادة تحديد معايير السلامة للصناعة بأكملها".

قالت BYDإنها تجري مناقشة مع صانعي السيارات الآخرين المهتمين باستخدام Blade Battery في سياراتهم الكهربائية.

سيتم بيع Atto 3 في أوروبا جنبًا إلى جنب مع Han، وهي سيارة سيدان منافسة لطرازات تسلا مثل Tesla Model 3 ، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات سبعة مقاعد تم تقديمها بكميات محدودة في النرويج منذ يوليو 2021، وأصبحت ثاني أفضل سيارة في البلاد.