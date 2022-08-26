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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها في ليلة الجمعة.. شاهد

صدى البلد

تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم، والديها الراحلين بالدعاء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "اللهم في يوم الجمعة برد قبر أبي وأمي وكل امواتنا بنسيم الجنة يا أرحم الراحمين".

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بالأبيض.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور لها

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دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بالدعاء

ويعرض حاليا للنجمة دنيا سمير غانم فيلم «تسليم أهالي» بطولة هشام ماجد، ونخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف؛ محمد ممدوح، شيكو، لوسى، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب، الذي يقدمه هشام ماجد، الهجرة إلى كندا، لكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في الفيلم بدور بثينة، موظفة الحكومة التي تقع في حب بيومي فؤاد خلال الأحداث، وتنشأ بينهم عدد من المشاهد الرومانسية الكوميدية.

دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم فيلم تسليم اهالى

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