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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبطال تايكوندو مطوبس يقتنصون 9 ميداليات في بطولة الجمهورية للبومزا.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استطاع أبطال تايكوندو مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اقتناص ثلاث ميداليات ذهبية و6 أخرى فضية في بطولة الجمهورية للبومز بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، فردي وزوجي وجماعي مواليد 2010 ناشئين، بحصول اللاعبات "روز رزق الغرباوي، ولاء عمرو عمران، أسيل الشرقاوي الحايس" على الميداليات الذهبية.

كما حصد الأبطال "محمد عبد الله، أسيل الشرقاوي، محمد عوض فرج، روز الغرباوي، ولاء عمران" الميداليات الفضية في البطولة، وبهذا يحقق ناشئو مطوبس فوزاً جديداً يضاف إلى سجل بطولاتهم برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أبطال المستقبل، كما وجه التهنئة إلى الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، على مستوى لاعبي التايكوندو أبناء القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، مشيداً بدور الجهاز الفني للناشئين بمطوبس الفعال بقيادة كابتن محمود الشهاوي، المدير الفني مكتشف الأبطال، كابتن ميمي المشيطي ، المدرب العام.
 

جدير بالذكر أن ناشئي مطوبس قد حققوا 27 ميدالية في بطولة الجمهورية للبومز التي أقيمت يونيو الماضي بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، كما حصلوا على عشر ميداليات في اللقاء التنافسي بالإسكندرية، في الشهر ذاته، فضلاً عن فوزهم بكأس بطولة وسط الدلتا المفتوحة العام الماضي وغيرها من البطولات واللقاءات الودية أبرزها لقاء نادي الصيد بالقاهرة يوليو الماضي وغيره من المنافسات.

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وزير الشباب كفر الشيخ رياضة وزير الشباب والرياضة بطولة الجمهورية جامعة المنصورة الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ

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