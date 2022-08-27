عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"وكان أبوهما صالحا"...حنان وليلى من محو الأمية إلى امتياز بكلية الآداب جامعة بنى سويف

حنان وليلي من الامية
حنان وليلي من الامية للجامعة ببني سويف

عم شعبان الموظف البسيط بأحد البنوك بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف ترك صاحب السيرة العطرة والذي كان محبوبا من الجميع ، وكان يعيش بين أهل قريته في ود وسلام ولم يسمع عنه أحد الا كل خير في كل مكان يترك سيرة حسنة وعطرة ومن ضمن تركة عم شعبان ترك لنا   قصة كفاح ونجاح خاضتهن  ابنتاه  حنان شعبان عبد اللطيف وشقيقتها"ليلي" بنات قرية صفط النور التابعة  لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بداية من الالتحاق بمحو الأمية وصولا  إلى المرحلة الجامعية، ليثبتن للجميع نجاح المرأة فى كافة المجالات والتغلب على الصعاب.

يا وجع القلب| مشاهد مأساوية بعد استخراج 4 أطفال من تحت الأنقاض في أسيوط

الأرصاد تزف بشرى بشان طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

صدي البلد التقي  بحنان وليلي ليحيكان  عن قصتهما  بعد أن غيرا العادات والتقاليد بعدم تعليم البنات وقررن استكمال التعليم عبر فصول محو الأمية حتى الوصول إلى المرحلة الثانوية ليلتحقن بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة بنى سويف ووصلتا الي  رحلة التعليم كرفقاء وحصلتا  على تقدير جيد جداً فى الفرقتين الأولي والثانية وامتياز بالفرقة الثالثة ويحلمن بتحقيق أحلامهن في تصدر أوائل الدفعة وتعيينهن كمعيدات داخل القسم.

لأول مرة.. تعيين معيدتين من ذوي الهمم بكلية علوم بني سويف.. فيديو

وقالت حنان شعبان عبد اللطيف إنها نشأت فى بيئة ريفية بالصعيد حيث تسودها المعتقدات بعدم تعليم البنات، فلم اتعلم انا وشقيقتي وتعلم شقيقي من الذكور، والظروف الصحية التى يمر بها والدي فى ذلك الوقت، وضعف الإمكانيات المادية لأسرتي كل هذه الصعوبات كانت عائق أمام تعليمنا.

وانتقلنا من قرية صفط العرفا إلى صفط النور بمركز الفشن للإقامة بها وتصادف مقابلة وشقيقتي مع مدرسة تعمل بفصول محو الأمية وعرضت علينا  الالتحاق  إلى الفصل والتعلم وبعدما عرضت على أسرتي رحبوا بالفكرة لاستكمال تعليمنا لأنهم شعروا  بالذنب تجاهي انا وشقيقتي بعدم تعليمنا منذ الصغر.

وأوضحت حنان التحقنا بعدها بفصول محو الأمية وحصلنا على الشهادة بعدها بشهرين، والتحقنا بالشهادة الإعدادية وتغلبن علي كافة الظروف والصعوبات داخل منزلنا بسبب ظروف والدي الصحية، والتحقنا بالثانوية العامة وحصلت على مجموع 75% علمي علوم والتحقت انا وشقيقتي بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة بنى سويف لاستكمال مسيرة التعليم في نفس القسم بنذاكر ونشجع بعض على كل حاجة للوصول إلى هدفنا حصلنا على تقدير جيد جدا فى الفرقتين الأولي والثانية وامتياز فى الفرقة الثالثة وبنستعد للفرقة الرابعة للحصول على الامتياز والترتيب على الدفعة واستكمال رسالة الماجستير والدكتوراه.

وبنبرات الحزن والاسي أكدت أن والدها قبل وفاته كان دائم التوصية بضرورة تخطي كافة الصعوبات التى تواجهنا في الحياه وعدم الوقوف عن أي محطة، موجهه شكرها لكلية الآداب وجامعة بنى سويف على دعمهم لها ولشقيقتها وتذليل كافة الصعوبات لهن.

وأكدت ليلي أنها مرت بنفس ظروف شقيقتها حتى استكملت تعليمها والتحقت بكلية الآداب بعد حصولها على 72% فى الثانوية العامة وتمكن من التغلب على الصعوبات منذ الالتحاق بالشهادة الإعدادية بعد الحصول على شهادة محو الأمية وأن الكلية لم تفرق بينهن لأنهم كخريجات  محو الأمية وباقي طلاب القسم وقاموا بدعمنا وتذليل كل الصعوبات لنا وها انا أحلم  بتحقيق حلمي والتعيين كهيئة تدريس  انا وشقيقتي داخل الجامعة وتحقيق حلم والدي رحمه الله عليه وأسرتنا.
 

cce81ac5-8274-40dc-ac86-ac28c06bff41
cce81ac5-8274-40dc-ac86-ac28c06bff41

72ab995c-18f9-444f-824a-c7c0b30a14ee
72ab995c-18f9-444f-824a-c7c0b30a14ee
بني سويف جامعة بنى سويف ذوى الهمم محو الأمية كلية الاداب قصة كفاح صدى البلد محافظة بني سويف مركز الفشن الأمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

بكاش مايوه جرئ.. سارة سلامة تثير ضجة على البحر

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. تعيين معيدتين من ذوي الهمم بكلية علوم بني سويف.. فيديو

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو يحذر كندا بشأن خطط روسيا والصين في القطب الشمالي

روسيا: العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة

قائد أمريكي: نطور أنظمة دفاعية لمواجهة صواريخ روسية وصينية

الأمم المتحدة: الفيضانات تلحق أضرارا بأكثر من 340 ألف شخص في تشاد

العراق .. قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش في ديالى

أفضل أذكار الصباح كاملة .. حصن نفسك في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص يقفز على سلالم محطة مترو بسيارة مسروقة بمدريد |فيديو

رفعت علم المثليين.. اعتقال مغنية تركية بسبب إساءتها للمدارس الإسلامية

لحظات تحبس الأنفاس.. شاهد صبي يغرق في نهر مليئ بالتماسيح في الهند

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ