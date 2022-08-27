على هامش مهرجان المانجو الاسمعلاوي.. تجمع لِفِرَق الاسكيترز بحديقة المعرفة

نظم فريق الإسماعيلية اسكيترز فاعلية جديدة ، على هامش مهرجان المانجو الاسمعلاوي، بتوجيه الدعوة لعدد من فِرق التزحلق من مختلف المحافظات لقضاء وقت ممتع بالمحافظة وتنظيم مسار لممارسة رياضة التزحلق في شوارع المحافظة وزيارة عدد من مزارع المانجو.

وتضمن برنامج اللقاء المُجمَّع للفِرَق زيارة لحديقة المعرفة، أول حديقة ترفيهية تعليمية رياضية تضم ملعب مخصص لرياضة التزحلق، والتي افتتحها اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة خلال الأسبوع قبل الماضي وتضم عددًا من الأنشطة المعرفية، وتُسهم بشكلٍ كبير في تقديم تجارب ومعارف للطفل والنشء بطُرق غير تقليدية.

وأبدى مسئولي الفرق المختلفة سعادتهم بزيارتهم لمحافظة الإسماعيلية والتي تتمتع بطرق مميزة تساعد على ممارسة الرياضة المفضلة لديهم.

كذلك أعربوا عن سعادتهم بوجود مثل هذا النوع من الحدائق(حديقة المعرفة) مؤكدين أنها أول مساحة عامة تُخصص لرياضة التزحلق على مستوى الجمهورية.

ووجَّهوا الشُكر لمحافظ الإسماعيلية على هذا الفكر المواكب للعصر، والذي يَلقى تقديرًا من كل ممارسي رياضة التزحلق، آملين أن تنتشر مثل تلك المساحات في جميع المحافظات؛ لنشر رياضة التزحلق.

من جانبه ، وجَّه محافظ الإسماعيلية بتذليل أي عوائق أمام اللقاء المجمع لفرق الاسكيترز ، معربًا عن سعادته بردود أفعالهم حول الحديقة وحول محافظة الإسماعيلية.