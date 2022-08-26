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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة التأهيل الأولى لكرة السرعة للكبار فى الإسماعيلية

صدى البلد

تنطلق اليوم "الجمعة" فعاليات بطولة التأهيل الأولى للكبار (٢٠٢٢/٢٠٢٣) للعب السولو والفردى ايام ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ من أغسطس الجارى، وذلك بالصالة المغطاة في الإسماعيلية كما سيتم استكمال البطولة للعب الزوجى والتتابع ايام ٤ - ٥ - ٦ فى الشهر المقبل بالصالة المغطاة رقم ٤ بهيئة استاد القاهرة، وذلك تحت رعاية النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد وبمشاركة ٦٥٠ لاعب ولاعبة فى من ٢٠  نادي وهم :"هليوبوليس والشرقية والإسماعيلي والقناة والصيد واكتوبر وزفتي والصفوة والزهور والغابة واحمد عبده ودسوق ووادي دجلة و م نصر والسكة الحديد والتثقيفى الفكري" والنصر والرواد والمقاولون العرب  والزهور و٦ أكتوبر ومركز شباب احمد عبده ومنتزه بدر والمعمورة وقناة السويس.

 

وأبدى النائب احمد الخطيب رئيس الأتحاد المصرى لكرة السرعة سعادته بإجراء هذه البطولة فى هذه المدة، خاصة وأنه سيتم اختيار المتأهلين إلى بطولة كأس العالم والتى تحتضنها الغردقة فى اكتوبر المقبل.

 

وأشاد الخطيب بدور القيادات السياسية في دعم الرياضة والرياضيين الأبطال في كل الألعاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين في مصر.

 

وأضاف الخطيب ان الاتحاد يسعى لإقامة عدة بطولات مفتوحة الفترة القادمة بجوائز مالية ضخمة حتى تساعد على انتشار اللعبة بصورة اكبر.

حمد الخطيب السولو استاد القاهرة الاسماعيلي هليوبوليس

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