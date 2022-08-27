مستقبل وطن كفر الشيخ ينظم معارض جديدة للأدوات المدرسية| صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ معارض جديدة للأدوات المدرسية بمراكز سيدي سالم وكفر الشيخ وبلطيم، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.



جاء ذلك بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، آمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، وأمناء المراكز، والتنظيم بالمراكز.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، إن أمانة المحافظة تنظم المعارض المدرسية بجميع المراكز ويتم افتتاحها بحضور أمناء المراكز والتنظيم وتم افتتاح معارض بمراكز فوة ومطوبس ودسوقي وكفر الشيخ وسيدي سالم وبلطيم وجاري افتتاح باقي المعارض موضحاً أن جميع المعارض تشهد تخفيضات ما بين 20 إلى 25 % وتضم جميع الكتب والأدوات المدرسية والملابس.

وأشار جعفر، إلى أن مركز كفر الشيخ شهد افتتاح 3 معارض أحدهما بمدينة كفر الشيخ ومعرضين بدفرية بحضور المحاسب محمد عماد المرسي أمين الحزب بالمركز وعبد الواحد زكي أمين التنظيم وتضم المعارض جميع الأدوات المدرسية والشنط والملابس المدرسية، كما تم افتتاح معرض متميز وشامل بمدينة بلطيم بحضور كريمة عيد، أمينة الحزب بالمركز، ورمضان السيسي، أمين التنظيم، أيضا تم افتتاح معرض متميز للأدوات المدرسية بمدينة سيدي سالم وتتوالى الافتتاحات للمعارض وفعاليات أخرى خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.

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