عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن كفر الشيخ ينظم معارض جديدة للأدوات المدرسية| صور

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ معارض جديدة للأدوات المدرسية بمراكز سيدي سالم وكفر الشيخ وبلطيم، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.
 

جامعة كفر الشيخ تشارك في البرنامج التدريبي للطلاب ذوي الهمم

محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمات الطبية لـ 12 مصاباً في حادث

جاء ذلك بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، آمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، وأمناء المراكز، والتنظيم بالمراكز.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، إن أمانة المحافظة تنظم المعارض المدرسية بجميع المراكز ويتم افتتاحها بحضور أمناء المراكز والتنظيم وتم افتتاح معارض بمراكز فوة ومطوبس ودسوقي وكفر الشيخ وسيدي سالم وبلطيم وجاري افتتاح باقي المعارض موضحاً أن جميع المعارض تشهد تخفيضات ما بين 20 إلى 25 % وتضم جميع الكتب والأدوات المدرسية والملابس.

وأشار جعفر، إلى أن مركز كفر الشيخ شهد افتتاح 3 معارض أحدهما بمدينة كفر الشيخ ومعرضين بدفرية بحضور المحاسب محمد عماد المرسي أمين الحزب بالمركز وعبد الواحد زكي أمين التنظيم وتضم المعارض جميع الأدوات المدرسية والشنط والملابس المدرسية، كما تم افتتاح معرض متميز وشامل بمدينة بلطيم بحضور كريمة عيد، أمينة الحزب بالمركز، ورمضان السيسي، أمين التنظيم، أيضا تم افتتاح معرض متميز للأدوات المدرسية بمدينة سيدي سالم وتتوالى الافتتاحات للمعارض وفعاليات أخرى خلال الأيام القادمة. 

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.

IMG-20220827-WA0037
IMG-20220827-WA0037
IMG-20220827-WA0036
IMG-20220827-WA0036
IMG-20220827-WA0034
IMG-20220827-WA0034
IMG-20220827-WA0033
IMG-20220827-WA0033
IMG-20220827-WA0031
IMG-20220827-WA0031
IMG-20220827-WA0030
IMG-20220827-WA0030
IMG-20220827-WA0029
IMG-20220827-WA0029
IMG-20220827-WA0026
IMG-20220827-WA0026
عبد الوهاب عبد الرازق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المهندس اشرف رشاد جامعة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ مستقبل وطن الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (4)-(0) في الدوري الإنجليزي

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تشارك في البرنامج التدريبي للطلاب ذوي الهمم

مصرع شاب في مياه ترعة البدالة بـ كفر الشيخ

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث بـ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمات الطبية لـ 12 مصاباً في حادث

أبطال تايكوندو مطوبس يقتنصون 9 ميداليات في بطولة الجمهورية للبومزا.. صور

كفر الشيخ .. إصابة 12 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص

إنشاء صفايات للأمطار وتطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق.. صور

تبطين وتأهيل 323 كيلو متر من ترع كفر الشيخ

ترشيحاتنا

صحيفة إسبانية: مصر تقود ثورة الهيروجين الأخضر

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

تركيا ترد على ماكرون: لا تحاول التخلص من ماضيك الاستعماري

30 دقيقة.. ليفربول يتقدم برباعية أمام بورنموث وغياب صلاح عن التسجيل

مرثا محروس تنهي مشكلة انعدام الخدمات بمنطقة مستعمرة المجاري بالأميرية 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. هادية غالب تثير الجدل بـ البوت| شاهد

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل الفولية المفصصة

توفيت معه بالسيارة.. تعرف على طبيعة العلاقة بين جورج الراسي وزينة المرعبي

بعد لوك شعرها الجديد.. 10 صور تكشف أناقة وانوثه يسرا

فيديو

تهشمت السيارة كليا.. كواليس وفاة جورج الراسي إثر حادث سير

ماتت وهي بتشتغل.. طبيبة الغلابة قضت لحظاتها الأخيرة وسط مرضاها

خلل كبير .. جمعية لبنانية تفجر مفاجأة في وفاة جورج الراسي

في ندوة بصدى البلد.. جورج الراسي يغني بنت الجيران ويتحدث عن هاني شاكر ونانسي عجرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ