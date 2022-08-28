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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو : سواريش طبيب جيد حديث التخرج.. وقلة الخبرة عيبه الوحيد

ميدو
ميدو

قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إن تعاقد الأهلي مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش مخاطرة كبيرة.

وأضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"سواريش مدرب جيد وشاهدت ما قدمه في البرتغال ، ودائما له شكل معين في الملعب ويحب الضغط العالي والاستحواذ".

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وواصل :" أزمة سواريش عدم امتلاكه لخبرة إدارة الفرق الكبرى، وتعاقد الأهلي مع سواريش مخاطرة، فهو مثل طبيب جيد حديث التخرج وقلة الخبرة عيبه الوحيد".

واختتم :" سواريش هيمشي والأهلي بيدور على بديل دلوقتي، ومن مشاكله إنه معندوش كاريزما عكس فيريرا وجوزيه".

سواريش فيريرا الأهلى أزمة سواريش فيريرا وجوزيه

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