وزير سريلانكي: 24 شركة إماراتية تبدي اهتماما بالأعمال البترولية في البلاد

أعلن وزير الطاقة السريلانكي كانشانا ويجيسكيرا اليوم /الأحد/ أن 24 شركة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة وماليزيا والنرويج والفلبين قدموا مقترحات لإبداء الاهتمام بالانخراط في أعمال البترول في سريلانكا .



ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عن ويجيسكيرا قوله " اللجنة المعينة من قبل الوزارة ستقوم بتقييم المقترحات وستعمل على إنهاء العملية في غضون 6 أسابيع" .



وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينج، قد أدى الشهر الماضي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد إلي المالديف ومنها إلى سنغافورة بعد مظاهرات ضده.



وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة .