عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة أب بعد إصابة ابنه بمشاجرة مع أشقاء والدته في المنوفية

المجني عليه
المجني عليه

لقي شخص مصرعه بمدينة تلا في محافظة المنوفية عقب إصابته بجلطة بعد زفاف نجله الأصغر بيومين، ونشوب مشاجرة مع أشقاء زوجته أصيب على أثرها نجله الأكبر بسبب خلافات على محل.

بدأت الواقعة عندما احتفل العم إبراهيم بحفل زفاف نجله الأصغر يوم الجمعة الماضي، حيث كان في قمه سعادته باستقبال أهالي مدينة تلا وزفاف نجله الأصغر، وظل واقفا طوال الفرح لاستقبال المهنئين.

وفي ثاني أيام الفرح، نشبت مشاجرة بين أشقاء زوجة المتوفى وابنه الأكبر بسبب محل قام باستئجاره منهم لمدة ٥ سنوات ومضى من المدة ٣ سنوات وأرادوا أن يترك المحل، أصيب فيها نجله الأكبر محسن في وجهه.

انهار الأب عقب مشاهدة الدماء على وجه نجله، وحاول الأهالي تهدئته واصطحاب نجله إلى المستشفى للعلاج، بينما ذهب هو إلى منزله وفوجئ الأهالي بإصابته بحالة إعياء شديدة وسقط منهم.

ربة منزل تحاول التخلص من حياتها في المنوفية

من لحظات سعادة لغياب أبدي.. عريس المنوفية يرحل متأثرًا بأزمة قلبية قبل الفرح|شاهد

حاولوا إنقاذه بجميع الطرق ولكن الأهالي أعلنوا وفاته عقب إصابته بجلطة، وسادت حالة من الحزن بين الجميع.

فيما تم احتجاز نجله داخل مستشفى تلا بالمنوفية لعلاجه، بينما لم يتم إبلاغه بوفاة والده متأثرا بالحزن على إصابته.

واصطحبت قوات الشرطة جميع أطراف المشاجرة إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة.

بينما ينتظر الأهالي تشييع جثمان إبراهيم أبو سالم وسط حالة من الحزن بين أبناء مركز تلا في محافظة المنوفية.

محافظة المنوفية المنوفية مشاجرة تلا وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

الهجان: ألوان موحدة لواجهات المباني المطلة على الدائري.. وقطع المرافق لغير الملتزمين

بوتين والغرب.. هل يفوز الرئيس الروسي أمام العقوبات الدولية القاسية؟

فرج عامر: الأهلى ممكن يرجع رمضان صبحي لأنه ابن النادي

معلومات عن أول امرأة في الثمانين من عمرها تدرس في الأزهر

الكليات المتاحة.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

المشاط: ‎2.8 مليار دولار حجم التعاون بين مصر واليابان في مشروعات التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال يكتشفون كنزا أثريا أثناء ترميم منزل بالهند.. وكارثة تنتظرهم

بعد خلافها مع أحمد بدير.. شاهد| 10 صور أثارت الجدل لـ نرمين الفقي

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أبرز إطلالات داليا مصطفى المثيرة بالساحل الشمالي

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تتألق برفقة زوجها| شاهد

فيديو

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ