وفاة أب بعد إصابة ابنه بمشاجرة مع أشقاء والدته في المنوفية

لقي شخص مصرعه بمدينة تلا في محافظة المنوفية عقب إصابته بجلطة بعد زفاف نجله الأصغر بيومين، ونشوب مشاجرة مع أشقاء زوجته أصيب على أثرها نجله الأكبر بسبب خلافات على محل.

بدأت الواقعة عندما احتفل العم إبراهيم بحفل زفاف نجله الأصغر يوم الجمعة الماضي، حيث كان في قمه سعادته باستقبال أهالي مدينة تلا وزفاف نجله الأصغر، وظل واقفا طوال الفرح لاستقبال المهنئين.

وفي ثاني أيام الفرح، نشبت مشاجرة بين أشقاء زوجة المتوفى وابنه الأكبر بسبب محل قام باستئجاره منهم لمدة ٥ سنوات ومضى من المدة ٣ سنوات وأرادوا أن يترك المحل، أصيب فيها نجله الأكبر محسن في وجهه.

انهار الأب عقب مشاهدة الدماء على وجه نجله، وحاول الأهالي تهدئته واصطحاب نجله إلى المستشفى للعلاج، بينما ذهب هو إلى منزله وفوجئ الأهالي بإصابته بحالة إعياء شديدة وسقط منهم.

حاولوا إنقاذه بجميع الطرق ولكن الأهالي أعلنوا وفاته عقب إصابته بجلطة، وسادت حالة من الحزن بين الجميع.

فيما تم احتجاز نجله داخل مستشفى تلا بالمنوفية لعلاجه، بينما لم يتم إبلاغه بوفاة والده متأثرا بالحزن على إصابته.

واصطحبت قوات الشرطة جميع أطراف المشاجرة إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة.

بينما ينتظر الأهالي تشييع جثمان إبراهيم أبو سالم وسط حالة من الحزن بين أبناء مركز تلا في محافظة المنوفية.