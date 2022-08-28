اعتماد تنسيق المرحلة الثانية للصف الأول الثانوي الفني في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي لمدارس التعليم الفني بنوعياته ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج ) للعام الدراسي 2022 / 2023.



وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج ، بعد انتهاء التقدم للمرحلة الأولى.

من جانبها؛ أشارت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن موقع التقديم متاح للطلاب من خلال الرابط التالي Https://tansiksec.emis.gov.eg للتقدم للقبول بالمرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.