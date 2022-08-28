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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد تنسيق المرحلة الثانية للصف الأول الثانوي الفني في الإسكندرية

اعتماد المرحلة الثانية
اعتماد المرحلة الثانية من التعليم الفني

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي لمدارس التعليم الفني بنوعياته ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج ) للعام الدراسي 2022 / 2023.


وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج ، بعد انتهاء التقدم للمرحلة الأولى.

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من جانبها؛ أشارت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن موقع التقديم متاح للطلاب من خلال الرابط التالي Https://tansiksec.emis.gov.eg للتقدم للقبول بالمرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.

الاسكندرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف التعليم الفني الصف الأول الثانوى

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