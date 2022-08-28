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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العظمى 34 بالقاهرة..

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا

صدى البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الاثنين/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، مع توقع بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 25 
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 38 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 26
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 24
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 38 26
نخل 36 21
نويبع 39 27
طابا 39 26
كاترين 36 20
الطور 36 27
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 35 26
بني سويف 35 26
المنيا 37 26
أسيوط 38 26
سوهاج 40 26
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 28
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 28
حلايب 36 27
رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 43 31
المدينة 43 32
الرياض 42 29
المنامة 39 33
أبوظبي 41 30
الدوحة 38 32
الكويت 45 28
دمشق 40 23
بيروت 32 28
عمان 39 23
القدس 35 21
غزة 31 24
بغداد 46 27
مسقط 33 29
صنعاء 27 17
الخرطوم 36 25
طرابلس 34 26
تونس 34 24
الجزائر 32 23
الرباط 27 20
نواكشوط 32 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 34 19
إسطنبول 31 23
إسلام آباد 32 24
نيودلهي 34 27
جاكرتا 32 24
بكين 26 17
كوالالمبور 31 23
طوكيو 27 22
أثينا 32 23
روما 28 16
باريس 28 16
مدريد 31 20
برلين 22 13
لندن 22 13
مونتريال 31 21
موسكو 28 15
نيويورك 31 22
واشنطن 34 24
أديس أبابا 20 12

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