محافظ سوهاج: 580 مليون تكلفة مشروع إحلال وتجديد مستشفى طما المركزي

قال محافظ سوهاج طارق الفقي، اليوم /الأحد/، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروع إحلال وتجديد مستشفى طما المركزى بمدينة طما في شمال المحافظة، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع فى منتصف العام المقبل بتكلفة إجمالية تصل إلى 580 مليون جنيه.

وأوضح الفقي - في تصريح - أن مشروع إحلال وتجديد المستشفى يتضمن إنشاء مبنى جديد واحد متكامل للمستشفى بإجمالي مسطح لأعمال الإنشاء والمبانى يصل إلى 27 ألفا و900 متر مربع، حيث تصل مساحة الموقع العام للمستشفى 17 ألفا و650 مترا مربعا، ويتكون المشروع من طابق أرضي و4 أدوار متكررة، وتبلغ مساحة الطابق الأول 6 آلاف و600 متر مربع، والطوابق الثاني والثالث والرابع بمساحة 4900 متر مربع لكل طابق.

وأشار المحافظ إلى أن الطابق الأرضي من المشروع يتضمن:"قسم الطوارىء، وقسم الأشعة، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعى، والمطبخ، والتعقيم المركزي، والمغسلة، والمشرحة، والنفايات"، كما يضم الطابق الأول "قسم المناظير، وقسم المعامل، والغسيل الكلوي، والصيدلية المركزية، والمخازن، والإدارة"، ويضم الطابق الثاني "قسم العمليات، وعناية مركزة جراحية، وعناية مركزة قلبية، وإدارة"، فيما يضم الطابق الثالث "قسم العمليات القيصرية، والولادة الطبيعية، والحضانات بأنواعها، وغرف إقامة"، ويضم الطابق الرابع "غرف إقامة، وإقامة أطباء، وإقامة تمريض".