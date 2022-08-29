عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تخصيص مبلغ مالي بنسبة 10% من الغرامات للإرشاد عن جرائم البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

تخصيص نسبة 10 % للإرشاد عن جرائم البنوك

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  علىعقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى جرائم البنوك القطاع المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

سوبر لوسيل.. قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك

مش هتغير.. رسالة غامضة تكشف سبب طلاق آيتن عامر |فيديو

ترشيحاتنا

قراءة الفاتحة لقضاء الحاجة.. فضلها وأسرار شرعية تغفل عنها

زيادة جرامات بهذه المنطقة في الجسم خطر على صحتك

شركة Dell تعلن غلق جميع مكاتبها ومغادرة روسيا نهائيا

كيف تخطط روسيا لضم مناطق أوكرانيا إليها؟.. تفاصيل

أكرم توفيق السبب.. فيوتشر يصدم مجلس إدارة الأهلي.. فيديو

قتل مراته وهي حامل في التاسع| تفاصيل مأساة إنسانية بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ