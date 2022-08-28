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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فقرة تدريبات تأهيلية في تدريب الزمالك بأمر من فيريرا

صدى البلد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة للاعبين خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني في مسابقة الدوري.

واستمرت الفقرة التأهيلية بالكرة لمدة تقترب من 15 دقيقة، تم خلالها التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل بدء التدريبات الفنية.

وجاءت هذة الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، وإشراف من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها رسميا الفريق الأبيض.

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