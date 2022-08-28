بعد تعرضها للتحرش.. المغنية شيرين عبدون تكشف تطورات أزمتها |خاص

كشفت المغنية شيرين عبدون عن تطورات أزمة التحرش التي تعرضت لها صباح اليوم، وأعلنت عن تفاصيلها عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت شيرين عبدون في تصريحات مقتضبة لموقع صدى البلد، إنها حاليا بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في أزمتها الأخيرة، وسوف تعلن جميع التفاصيل لاحقا.

وأزالت شيرين عبدون فيديوهات التي تحكي فيها قصة تعرضها للتحرش على يد سائق توكتوك من تطبيق انستجرام، وأكدت في تصريحاتها أن ذلك يأتي في إطار اتجاهها لأخذ حقها بالقانون.

أزمة شيرين عبدون

كشفت المغنية الشهيرة شيرين عبدون عن تعرضها لحادث قاس أثناء توجهها إلى عملها صباح اليوم، سبب لها صدمة عصبية.

وقالت شيرين عبدون باكية في تصريحات له عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على تطبيق انستجرام، إنه تم التحرش بها من قبل سائق توك توك بطريقة تسببت في إيذائها بشدة.

وأوضحت شيرين عبدون التي قدمت عدد من الأغاني الناجحة مؤخرا، أن المتواجدين في المنطقة لم يقدموا على مساعدتها، ولكنها حاولت اللحاق بالتوك توك وكسرت له زجاج المركبة.

ووصفت شيرين عبدون ما تعرضت له بأنه أسوأ موقف واجهته ولا تتمنى أن يمر به آخرين، مطالبة بإلغاء مركبات التوك توك التي تسبب الكثير من الآذى.

وكتبت شيرين عبدون عبر ستوري انستجرام: "هو معملش حاجة سهلة.. ده مسكني وكان بيشدني.. ملحقتش أشوفه ولا حتى أمسكه.. والناس واقفة تتفرج .. ويقولولي هو مسرقكيش انتي كويسة".

واستطردت:" مش هرتاح غير لما أجيبه.. اللي حصل ده كان في جسر السويس وكل حاجة هتبقى بالقانون عشان يبقى عبرة لغيره".

شيرين عبدون هي مطربة صاعدة قدمت عدد من الأغاني مؤخرا، وشاركت في مهرجانات ومناسبات منها مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، مهرجان شرم الشيخ الدولي والندوة التثقيفية في مركز المنارة.