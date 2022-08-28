التموين: 5 أصناف شاي في المجمعات الاستهلاكية .. وتوافر السلع بالأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الرئيسية والاستراتيجية في الأسواق وفي 40 ألف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية فضلا عن احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية المتوفرة في المجمعات الاستهلاكية لمدة تتراوح بين 3 أشهر تصل إلى 6 أشهر لبعض السلع الاستراتيجية.

وحول ما تردد من أنباء عن مخاوف نقص سلعة الشاي في الأسواق نفت هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة حدوث نقص في أي سلعة وأن التموين لم ترصد شكاوى بشأن نقص سلعة الشاي أو غيرها.

وأكد محي اسماعيل مدير عام الرقابة المركزية بتموين الجيزة توافر كافة السلع في الأسواق والمنافذ التابعة (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين ومنافذ شركات الجملة) والتي تبلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي نقص في سلعة معينة أو تناقص كميات أي سلعة معينة.

وشدد على عدم الانسياق وراء أي شائعات أو أخبار كاذبة تثير البلبلة بشأن وجود أي أزمات سلعية في الأسواق مؤكدا أن السكر والأرز والشاي والزيت وغيرها من السلع متوفرة في الأسواق والمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة استعدادا لصرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر حيث يتم طرح كافة السلع أمام المواطنين ولهم حرية الاختيار .

وحول ما تردد من أنباء عن نقص كميات الشاي في الأسواق ،أكد توافر 5 أنواع شاي في المجمعات الاستهلاكية بمختلف الأحجام والأنواع لتلبية كافة الأذواق لدى المستهلك المصري وأن كميات الشاي المتوفرة في المجمعات الاستهلاكية تكفى الطلب المقرر على بطاقات التموين وأيضا الشراء الحر.

السلع المقررة خلال شهر سبتمبر



واستعرض السلع المقررة خلال شهر سبتمبر وأسعارها كالاتي: سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه وزيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات ومكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه ومكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه وعدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه ومسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا وشاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

وصلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه وجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات وجبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه ومسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه وصابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه وصابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه ولبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا وخل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

وکیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد وبار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين وکیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين وبسكويت يويوز سادة بجنيه واحد وبسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين وبسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات وبسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

و5 سلع جديدة: كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا وكيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا وطحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين وتونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.