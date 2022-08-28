إصابة قائد قطار بعد رشقة بالحجارة من قبل مجهولين بسمالوط بالمنيا

اصيب قائد قطار بعد قيام عدد من المجهولين برشق الحجارة على قطار السكة الحديد، أثناء مرورة بنطاق سكة جديد المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة تفيد بإصابة قائد قطار بجرح قطعي بالوجه بعد قيام عدد من المجهولين برشق الحجارة على قطار السكة الحديد.

وبإنتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ تبين إصابة قائد قطار بجرح قطعي بالوجه، على إثر تعرضه لرشق بالحجارة من قبل مجهولين أثناء سيرة متجهًا إلى محطة القطار بسمالوط.

تم إبلاغ برج مراقبة سمالوط بغلق الإشارة أمام القطار، وحجزه بالمحطة مع تجهيز قائد قطار الإمداد في حال طلبه لاستكمال الرحلة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.