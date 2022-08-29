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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 : اعرض الزواج

برج الحمل وتوقعات
برج الحمل وتوقعات الأبراج

تشير توقعات برج الحمل اليوم، عدم تأجيل إجازة عائلية لأن الوقت مناسب الآن للتخطيط لرحلة إلى مكان ريفي مع أحبائك.

وإليك توقعات برج الحمل اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

يمكن أن يتطلع برج الحمل إلى يوم صحي وسعيد، ستكون الأمور رائعة بصحتك وعلى الأرجح ستشعر بالحيوية اليوم، أنت شخص محب للمرح ولطالما أحببت الاستمتاع بكل يوم كما يأتي، سيحقق لك التخطيط طويل المدى في الماضي نتائج جيدة، وبالتالي قد تكون سعيدًا بالطريقة التي تتطور بها الأمور، من المتوقع أن تكون الأمور مبهجة في عائلة برج الحمل.

برج الحمل وحظك اليوم مهنيا

يُنصح بعدم اتخاذ أي قرارات متسرعة، استشر أحد كبار السن قبل تولي مسؤوليات جديدة في العمل، حاول وخلق جو عمل إيجابي يساعد في زيادة إنتاجيتك. 

توقعات برج الحمل صحيا

لقضاء يوم رائع وصحي تبدأ يومك بنزهة طويلة في الهواء الطلق، يجب ألا تهمل صحتك العقلية، سوف يفيد الحفاظ على روتين جيد وصحي صحتك العقلية.

توقعات برج الحمل عاطفيا

ستكون الأشياء في صالحك على الأرجح إذا كنت تخطط للزواج، يُنصح سكان الحمل بمناقشة الفكرة مع شركائهم، استمتع باليوم بجعله مميزًا لشريكنا عندما تناقش خطط زواجك، موعد غداء أو عشاء رومانسي سيجعل اتخاذ القرار أسهل بكثير.

‏توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

سوف تستمتع بيومك مع أفراد الأسرة الأصغر سنًا، يمكنك التخطيط لمفاجأة إخوتك وتقوية رباط حبك، يُنصح بتجاهل جميع المخاوف والاستمتاع باليوم مع عائلتك.

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