الدور الثاني للثانوية العامة| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2022 ، على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، استعدادا لاداء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

ويتم الآن على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لضبط وسائل الغش، إلى جانب المرور من بوابات التعقيم في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، قد تابعت وصول أوراق أسئلة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، والتي يتم نقلها في تأمين مشدد من جانب الجهات الأمنية

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.



وفي لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، يؤدي اليوم الأثنين الموافق 2022/8/29 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى7 آلاف و697 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد 5 آلاف و313 طالب/ وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4 آلاف و350 طالب/طالبة،

ويؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وشعبة الرياضيات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة)، كما يؤدى طلاب المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).