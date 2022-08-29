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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تطلق فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الرابع للطلاب

مهرجان الفنون المسرحية
مهرجان الفنون المسرحية الرابع

ينظم قطاع الخدمات التربوية والانشطة والادارة المركزية للأنشطة الطلابية والادارة العامة للأنشطة الثقافية بوزارة التربية والتعليم ، مهرجان الفنون المسرحية الرابع .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهرجان الفنون المسرحية الرابع يتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الرابع الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ستتم على مسرح سيد درويش في أكاديمية الفنون بالهرم .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية وضرورة مهرجان الفنون المسرحية الرابع  هو الكشف عن المبدعين من الطلاب في المجال الفني والثقافي، وخلق جيل جديد قادر على التواصل، مؤكدة أن الوزارة حاليا تعطي أولوية كبيرة للاهتمام بالأنشطة من أجل بناء وجدان الطالب، وأن الوزارة مستمرة في دعم الأنشطة بمختلف أنواعها لبناء الشخصية المصرية الأصيلة لخلق جيل مبدع نافع لمجتمعه ووطنه.

وبمناسبة مهرجان الفنون المسرحية الرابع  ، يذكر أن الوزارة تتيح كافة المجالات أمام طلاب المدارس لممارسة الأنشطة الطلابية، لأنها تساهم في تشكيل شخصية الطالب، وتكشف عن مواهبه، حيث إن مدارس مصر مليئة بالمبدعين والموهوبين في كل المجالات.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازىي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بـ اكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة والجهات المختصة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اكتشاف الموهوبين لن يتم بناءً على الحاصلين على أعلى الدرجات، ولكن سيتم اكتشافهم من خلال تميز الطالب في الأنشطة المختلفة.

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