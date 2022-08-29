التقرير بالطعن .. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني التقرير بالطعن.

جاء في حيثيات الحكم أن التقرير بالطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملة أى بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه . عدم التقرير بالطعن . أثره : عدم اتصال محكمة النقض به تقديم الأسباب لا يغني عنه إيداع أسباب الطعن علي قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين في الميعاد موقعة من الطاعن وافتقاد التقرير به للنصاب المحدد بالمادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .