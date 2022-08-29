بدون جراحة.. حيل تخلصك من الدوالي أغربها رقم 4

يعاني الكثيرون من الدوالي المنتفخة والمتضخمة في مرحلة ما من حياتهم. لسوء الحظ، لن تشفى هذه الأوردة المؤلمة مع الوقت إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على تخفيف الشعور بالألم

الدوالي

1. رفع قدميك قدر المستطاع



رفع قدميك قدر المستطاع من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للتقليل من الألم الناتج عن الدوالي.

عندما ترفعين قدميك فوق مستوى قلبك، فإن ذلك يساعد على تدفق الدم مرة أخرى نحو القلب، مما يمنع تجلط الدم.

حتى إن كنت تعملين في مكتب وتضطرين إلى الجلوس لساعات، فإن وضع قدميك على كرسي يساعد في تخفيف التورم في ساقيك.



2. توقفي عن ارتداء الكعب العالي



في حين أن الأحذية ذات الكعب العالي هي بالطبع إضافة رائعة لمظهرك، إلا أن ارتداءها يومياً قد يجعل الدوالي أسوأ.

بدلاً من ذلك، اختاري الأحذية بدون كعب التي تبدو أنيقة وتساهم في زيادة عمل عضلات القدم وهو أمر مفيد لأوردتك.

3. اختاري السلم بدلاً من المصعد



على الرغم من أن أخذ المصعد عند الشعور بالتعب يجنّبك الكثير من العناء، فإن صعود السلم يساعدك على حرق السعرات الحرارية الزائدة وهو أمر مفيد جداً لأوردتك المنتفخة. عندما تصعدين الدرج وترفعين ربلة الساق، تتقلص عضلات ساقيك، مما يساعد على دفع الدم نحو ساقيك.

علاج الدوالي

4. خذي حماماً بملح إبسوم



إن إضافة بعض الملح الإنجليزي (إبسوم) إلى حمامك المسائي مفيد لعضلاتك المتعبة ويمكنه أيضاً التقليل من الالتهابات الناتجة عن الدوالي.

وعلى الرغم من أنه لن يعالج الأوردة العنكبوتية، إلا أن حمام بملح إبسوم يحسن الدورة الدموية ويقلل من تضخم الأوردة.