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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دوالي الساقين .. هل يمكن علاجها بالليمون ؟

دوالي الساقين
دوالي الساقين

دوالي الساقين تحدث عندما تتضخم دوالي الأوردة وتنتفخ وتلتف، وتكون لونها أزرق أو الأرجواني الداكن، والأكثر عرضة للإصابة بها هن الحوامل وأصحاب الوزن الزائد.

الدوالي الوريدية عبارة عن أوردة كبيرة منتفخة تظهر غالبًا على الساقين والقدمين، تحدث عندما لا تعمل الصمامات الموجودة في الأوردة بشكل صحيح، وبالتالي لا يتدفق الدم بشكل فعال.

نادرًا ما تحتاج الأوردة إلى علاج لأسباب صحية، ولكن إذا نتج عن ذلك تورم وألم في الساقين، وإذا كان هناك انزعاج كبير، فإن العلاج متاح.

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احذر.. الدوالي مرض ومؤشر خطير يجب علاجه سريعا

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علاج الدوالي في الساقين بالليمون.. إليكم طريقة عمل مرهم منزلي

أعراض دوالي الساقين

قد يعاني بعض المرضى أيضًا من:

1- ألم في الرجل 
2- تشعر بالثقل في الساقين خاصة بعد التمرين أو في الليل
3- إصابة طفيفة في المنطقة المصابة 
4- تصلب الجلد الشحمي - يمكن أن تصبح الدهون الموجودة تحت الجلد فوق الكاحل صلبة مما يؤدي إلى تقلص الجلد
5- كاحلين متورمين
6- توسع الشعيرات في الساق المصابة 
7- الأكزيما الوريدية
8- عند الوقوف فجأة يعاني بعض الأفراد من تقلصات في الساق
9- متلازمة تململ الساقين
10- بقع بيضاء غير منتظمة تبدو مثل الندبات تظهر عند الكاحلين

أنواع الدوالي عند النساء 

هناك عدة أنواع الدوالي ، مثل:

1- دوالي الجذع 

وهي قريبة من سطح الجلد وسميكة ومتعرجة ؛ غالبًا ما تكون طويلة ويمكن أن تبدو مزعجة.

2- دوالي الأوردة الشبكية

تكون حمراء وأحيانًا تتجمع بالقرب من بعضها في شبكة.

3- توسع الشعريات الدوالي 

المعروف أيضًا باسم الأوردة الخيطية أو الأوردة العنكبوتية، وهي مجموعات صغيرة من الأوردة الزرقاء أو الحمراء التي تظهر أحيانًا على وجهك أو ساقيك؛ إنها غير ضارة، وعلى عكس دوالي الساق، لا تنتفخ تحت سطح الجلد.

هل يمكن علاج دوالي الساقين بالليمون ؟

الليمون مصدر غني بالعناصر الغذائية والمعادن، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي ومركبات الليمون تساعد في تقليل آثار الأضرار التأكسدية، كما أنه يعالج الدوالي وتقلبات ضغط الدم ويحافظ على توهج الجلد أيضًا.

لتحضير الاستخدام، اصنعي عجينة من 10 إلى 12 فصًا من الثوم، سحقهم حتى يحصلوا على قوام جيد يمكن تخفيفه، استخرج العصير من 2 إلى 3 ليمونات وأضف 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، نخلطه مع معجون الثوم ونتركه طوال الليل، تدليك المنطقة المصابة من دوالي الساقين بهذا الخليط مرتين في اليوم لمدة شهرين.

علاج دوالي الساقين نهائيًا

أفادت بعض التقارير الطبية، لا يمكن علاج الدوالي بشكل دائم لأن الحالة التي تسببها - يؤدي القصور الوريدي المزمن (CVI) إلى تلف دائم في الصمامات التي تتحكم في تدفق الدم إلى القلب والرئتين.

لا توجد طريقة لإصلاح الوريد باستخدام مشرط مجهري، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد حلول طبيعية أو صيدلانية مثبتة لعكس الضرر الناجم عن تلف الأوردة التي تتحول إلى دوالي بشكل دائم.

يجد بعض المرضى أن دوالي الأوردة تعود بعد خضوعهم للعلاج ، بشكل عام هذا ليس نفس دوالي الوريد العائدة ولكن دوالي جديدة تم تطويرها.

مصدر المعلومات

medicalnewstoday

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