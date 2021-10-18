علاج الدوالي في الساقين بالليمون.. إليكم طريقة عمل مرهم منزلي

يبحث كثيرون عن كيفية علاج الدوالي في الساقين بالليمون ومدى فاعليته فى التخلص من الام الساقين ومظهر الأوردة الخضراء البارزة.

يعد علاج الدوالي في الساقين بالليمون من أكثر الطرق الشعبية الفعالة فى علاج هذه النوعية من الآلام التى تجعل الإنسان غير قادر على الوقوف أو السير مما يعطل الحياة فضلا عن تشويه القدمين.

وترجع فكرة علاج الدوالي في الساقين بالليمون للطب الشعبي القديم الذي كان يعتمد على المواد الطبيعية بشكل كامل فى علاج الأمراض المختلفة وكمن بينها دوالي الساقين وقد أثبتت التجربة أن الحمضيات مثل الليمون والبرتقال فعالة فى علاج دوالي الساقين .

وعلاج الدوالي في الساقين بالليمون فعال في علاج الام بسبب احتواءه على نسبة كبيرة من فيتامين سي ويمكن خلطه مع بعض المكونات المفيدة مثل زيت الزيتون الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية وترطيب الجلد.



علاج الدوالي في الساقين بالليمون

يمكن علاج الدوالي في الساقين بالليمون من خلال عمل مرهم طبيعي فى المنزل لتوسع الأوردة طبيعيا .



مكونات مرهم الليمون للدوالي



10 فصوص ثوم

عصير 1 ليمونة

1 كوب زيت زيتون (200 مل)

نصف كوب من جل الصبار (100 مل)

20 قطرة من زيت إكليل الجبل العطري “ الروز ماري”



طريقة صنع مرهم الليمون للدوالي :

قشر الثوم واقطع القرنفل ثم استخرج العصير من الليمون.

ضع كل المكونات السابقة في وعاء زجاجي مع زيت الزيتون ورجهم جيدا ثم أغلق البرطمان بإحكام حتى يكون محكم الإغلاق.



اترك الخليط لمدة 21 يومًا في مكان مظلم بمجرد انتهاء الأسابيع الثلاثة، مرر السائل عبر مصفاة لإزالة الثوم والرواسب.



أضف جل الصبار إلى الزيت واخلطهم جيدًا للحصول على قوام مرهم جيد ثم أضف زيت إكليل الجبل العطري لتحسين الرائحة.



كيفية استخدام مرهم الليمون



كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش، ضع هذا المرهم على دوالي الأوردة على المناطق المصابة وقم بتغطيتها بضمادة أو قطعة قماش وإذا لم تزعجك الرائحة ، يمكنك تكرار ذلك في الصباح أيضًا.

يذكر أن هذا العلاج فعال إذا كنت صبورًا واستخدمته بانتظام بالإضافة إلى منع ظهور الدوالي ويكون مفيدًا في منع الأوردة العنكبوتية من الانتشار والتطور.

