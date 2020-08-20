بـ3 مكونات من مطبخك.. تخلصى من دوالى الساقين

للتخلص من أعراض الدوالى إليك حيل سريعه عليك إتباعها يقدمها موقع هيلث

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- التخلص من الوزن الزائد وعدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. تغير وضعية القدمين بين الحين والآخر و ممارسة

تغير وضعية القدمين بين الحين والآخر وممارسة الرياضة خاصة المشي - الابتعاد عن ارتداء أحذية ذو كعب عالي وارتداء ملابس ضيقة خاصة حول الساقين والخصر.

بجانب الحيل السابقة إليك وصفة سهلة وسريعه تخلصك من الدوالى من مطبخك



وصفة خل التفاح وجل الصبار:

ملعقة من جل الصبار

5 قطرات من خل التفاح



خطوات الوصفة وتطبيقها:

أضيفب ملعقة كبيرة من جل الصباروخل التفاح في الوعاء نفسهوأخيرًا اخلطى جيدًا ثم استخدمي ضمادة قطنية وضعيها على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.