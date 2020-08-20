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مرأة

بـ3 مكونات من مطبخك.. تخلصى من دوالى الساقين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
دوالى الساقين
دوالى الساقين
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لمياء الياسين
تعد الدوالى إحدى أكثر المشكلات الصحية إزعاجا إليك كيفية علاج الدوالي في المنزل وكيفية منعها في المستقبل بوصفة سريعة ولكنها فعالة للتخلص من دوالى الساقين.

وفقا لموقع هيلث قد يتعرض البعض في سن صغير للإصابة بـ دوالي الساقين وتعد أبرز أعراض الدوالي ظهور أوردة كثيرة باللون الأزرق أو الأحمر على الساق وتورم في أسفل الساقين
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للتخلص من أعراض الدوالى إليك حيل سريعه عليك إتباعها يقدمها موقع هيلث :

- التخلص من الوزن الزائد وعدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
-  تغير وضعية القدمين بين الحين والآخر وممارسة الرياضة خاصة المشي
- الابتعاد عن ارتداء أحذية ذو كعب عالي وارتداء ملابس ضيقة خاصة حول الساقين  والخصر.

بجانب الحيل السابقة إليك وصفة سهلة وسريعه تخلصك من الدوالى من مطبخك
وصفة خل التفاح وجل الصبار:
ملعقة من جل الصبار
5 قطرات من خل التفاح

خطوات الوصفة وتطبيقها:

أضيفب ملعقة كبيرة من  جل الصباروخل التفاح  في الوعاء نفسه
وأخيرًا  اخلطى جيدًا ثم استخدمي ضمادة قطنية وضعيها على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.
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