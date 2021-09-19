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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يحذر من مضاعفات إهمال علاج دوالي الساقين

علاج دوالي الساقين
علاج دوالي الساقين

حذر الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية من مضاعفات إهمال علاج دوالى الساقين، في حال الاستهانة ببعض الأعراض.

 

ونصح بسرعة علاج مشكلة الدوالي حيث يتسبب إهمال علاجها في حدوث عدد من المُضاعفات الخطيرة والتي تشمل النزيف الناتج عن انفجار الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد.

 

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وقال الدكتور وليد الدالى، إنه من ضمن المضاعفات التي قد يستهين بها بعض المرضى ظهور القرح المؤلمة على سطح الجلد خاصة في منطقة الكاحل، والتجلطات الدموية في الأوردة العميقة، ويعتمد اختيار الطريقة الأنسب لعلاج الدوالي على تقييم الطبيب للحالة.

 

وأضاف أن بعض الحالات لا تستدعي الخضوع لأي عمليات ويكتفي استشاري الأوعية الدموية بوصف جوارب الضغط للمريض لتخفيف آلام الدوالي إلى جانب تقديم بعض النصائح مثل الاهتمام بممارسة الرياضة ورفع الساقين أثناء الجلوس أو النوم.


وأكد الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية أن تطور التقنيات الطبية ساهم في ظهور طرق علاجية بسيطة وفعالة قادرة على علاج دوالي الساقين دون جراحة، تشمل هذه الطرق علاج دوالي الساقين بالليزر، فعلى مدار 6 – 12 جلسة، يلجأ الطبيب لعلاج الدوالي عن طريق تسليط أشعة الليزر على أوردة الساق لإتلافها وإغلاقها، الأمر الذي يساهم في اختفاء هذه الأوردة بعد نهاية فترة العلاج دون الحاجة إلى عمل أي شقوق جراحية من أي نوع.

 

وأشار الدكتور وليد الدالى إلى أن علاج الدوالى بالليزر  يعتبر هو الخيار الأفضل لعلاج حالات الدوالي البسيطة والمتوسطة، ولا يحتاج المريض بعد العلاج إلى فترة طويلة للتعافي.

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