احذر.. الدوالي مرض ومؤشر خطير يجب علاجه سريعا

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، أن الثقافة العربية والمصرية لديها إهمال فى علاج الدوالي بشكل عام على إعتبار أنه ليس مرض أو ليس بالمرض المهم، ولكن قد تكون الدوالى مؤشر خطير يجب الحذر والاحتراس منه كما يجب ان ننتبه عند ظهور أعراض الدوالى مثل بروز العروق بشكل متعرج.

وقال الدكتور وليد الدالي في تصريحات صحفية، أن الدوالي حالة شائعة جدًا وخصوصا في النساء ، ولا تتطلب هذه المشكلة علاجا عند أغلب المرضى، لكن قد يلجأ بعض المرضى للبحث عن علاج مناسب مثل ادوية علاج الدوالي في الساقين للتخلص من الشكل المزعج لها والوقاية من مضاعفاتها المختلفة.

وأضاف الدكتور وليد الدالى، أن دوالي الساقين هي تلك الأوردة المنتفخة في الساق ويرجع سبب الإصابة بها إلى حدوث تلف في صمامات الأوردة التي تمنع الدم من العودة عكس اتجاهه الطبيعي، فيؤدي ذلك إلى تراكم الدم حول تلك الصمامات.

واكد الدكتور وليد الدالى، أن هناك العديد من الأساليب الفعالة لعلاج الدوالي ومنها تغيير نمط الحياة، ونصح بتغيير أسلوب الحياة وتجنب أسباب دوالي الساقين، ومن أهم النصائح فقدان الوزن حيث أن الوزن الزائد من عوامل خطر الإصابة بالدوالى وتجنب حمل أشياء ثقيلة وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة من دون حركة وتناول أطعمة صحية وممارسة الرياضة أو المشي لتنشيط الدورة الدموية ورفع الساقين لأعلى عند الجلوس أو الاستلقاء.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، يوجد نوعين من الليزر بداية من الليزر السطحي المستخدم في علاج الدوالي السطحية بالليزر أو الأوردة العنكبوتية حيث يوجهه الطبيب على المنطقة المستهدفة مباشرة، وتعمل حرارة الليزر على تلاشي الأوردة، وهذا العلاج لا يتطلب أي حقن أو فتحات، والنوع الآخر من الليزر يستخدم للدوالي الأكثر عمقا حيث يستخدم الطبيب القسطرة للوصول للوريد ثم يوجه شعاع الليزر أو الموجات فوق الصوتية عبر القسطرة لتصل للوريد وتغلقه.