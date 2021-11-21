أستاذ جراحات يكشف أحدث طريقة لـ علاج الدوالي

أكد الدكتور وليد الدالى، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن هناك طريقة حديثة ظهرت فى مصر لعلاج الدوالي بشكل نهائي وهى تقنية علاج الدوالي بطريقة CLaCS وتعمل على التخلص من مشكلة الدوالي والشعيرات الدموية العنكبوتية بشكل أكثر فاعلية ونجاح، ويرجع صاحب ابتكار هذه التقنية هو البروفيسور كاسو مياكي من ساو باولو بالبرازيل عام 1999، وعلى مر السنين، تم استخدام CLaCS لعلاج آلاف المرضى بنتائج جيدة للغاية وطويلة الأمد.



وقال الدكتور وليد الدالى، أن تقنية علاج الدوالي بطريقة CLaCS هى مزيج قوي ونهائي لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية الوريدية وتجمع قوة الليزر المكثف عبر الجلد والعلاج عن طريق الحقن داخل الأوردة، جنبا إلى جنب مع واقع الصورة المكبرة وجهاز كاشف الأوردة وهو نظام بصري خاص وتحت تجميد شديد للجلد بجهاز التبريد لدرجة حرارة ٢١ تحت الصفر وتعتبر CLaCS طريقة ثورية لعلاج الدوالي في كل من مناطق الجسم والساقين.



وأضاف الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، أن هناك 4 عناصر أساسية في CLaCS:تبدأ من تبريد قوي للبشرة لتقليل الألم من الليزر والحقن والحفاظ على الجلد من حدوث أي تصبغات، واستخدام كاشف الأوردة لرؤية أصل المشكلة بوضوح وتحديد الأوردة المغذية للدوالي بحيث يمكن معالجتها بدقة شديدة وبأعلى نسب نجاح ونتائج تدوم لفترة طويلة، وتطبيق الليزر العابر للأوردة بفاعلية قصوى، وحقن الأوردة وعروق العنكبوت بمواد كيميائية (العلاج بالتصليب).



وأوضح الدكتور وليد الدالى، يتم تنفيذ إجراء CLaCS، حيث يعمل الليزر على الشعيرات الدموية الوريدية أو جدار الوريد ويسبب تحللًا انتقائيًا بالحرارة الضوئية دون الإضرار بالجلد، ويتم تقليل قطر الشعيرات الدموية الوريدية في نفس الثانية وبعد بضع ثوان، يتم حقن مادة مصلبة في الوعاء الوريدي المتضخم ويتم استخدام معدات التبريد الخاصة طوال العملية ويتم تنفيذ الإجراء باستخدام نظام خاص مكبر وكاشف للأوردة. حيث يمكن للطبيب أن يرى بوضوح حتى أصغر الأوردة والشعيرات الدموية والأوعية الدموية المغذية على سطح الجلد.