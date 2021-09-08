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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطريقة إكلينيكية.. استشاري الذكورة يكشف عن تشخيص الدوالي بشكل جديد وسهل| فيديو

استشارى ذكورة
استشارى ذكورة

قال الدكتور خالد حافظ استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة: إن هناك فرصا كبيرة جدا لعلاج انعدام الحيوانات المنوية، منوها إلى أن الانسداد يمكن علاجه بسهولة، وذلك بسبب أن الخصية (المصدر) سليم، فيمكن هنا النجاح في عملية الحقن المجهري بنسبة كبيرة تصل إلى 90%.

وأضاف استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن هناك تعريفات عديدة للضعف الجنسي، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، أولها ضعف الرغبة أو ضعف الانتصاب أو وجود مشكلة في القذف، كما أن الضعف الجنسي مشكلة منتشرة جدا وفقا لدراسات خاصة بهذا الشأن.

وفي سياق أخر، قال الدكتور خالد حافظ استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة أن دوالي الخصيتين من الممكن أن تؤثر بأشكال كثيرة علي المريض أولها رفع درجة حرارة الخصية والضغط ميكانيكيا عليها مما يؤدى لضمور في حجم الخصيتين وضعف في تصنيع الحيوانات المنوية.

وأضاف استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة أن  الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة المتمددة به مواد سامة والتي من المفترض أن تعود سريعا للقلب والتي يتم التخلص منها عن طريق الكبد ولكن عند تراكم الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة حول الخصية يؤذيها وتؤدى لضعف وظيفتها.

وتابع استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة أنه يتم تشخيص الدوالي بطريقة إكلينيكية عن طريق فحص المريض عن طريق الأيدي بالإضافة لأشعة الدوبل على كيس الخصية لمعرفة حجم الخصية.

استشاري الذكورة عملية الحقن المجهري الحقن المجهري الضعف الجنسي الحقن

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