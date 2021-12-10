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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج دوالي الساقين.. تعرف على أحدث التقنيات

صدى البلد

يعاني الكثير من دوالي الساق فإذا لم يكن المريض يعاني من أعراض أو انزعاج ولا ينزعج من رؤية الدوالي ، فقد لا يكون العلاج ضروريً، إذا كانت هناك أعراض ، فقد يكون العلاج مطلوبًا لتقليل الألم أو الانزعاج ، أو معالجة المضاعفات ، مثل تقرحات الساق ، أو تغير لون الجلد ، أو التورم.

قد يرغب بعض المرضى أيضًا في العلاج لأسباب تجميلية - يريدون التخلص من الدوالي "القبيحة".


إذا كانت الدوالي كبيرة ، فقد تحتاج إلى إزالتها جراحيًا. يتم ذلك عادة تحت التخدير العام. في معظم الحالات ، يمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم - إذا كانت الجراحة مطلوبة في كلا الساقين ، فقد يحتاج إلى قضاء ليلة واحدة في المستشفى.

غالبًا ما تستخدم العلاجات بالليزر لإغلاق الأوردة الصغيرة وكذلك الأوردة العنكبوتية. يتم تطبيق دفقات قوية من الضوء على الوريد الذي يتلاشى تدريجياً ويختفي.

الربط والتجريد
يتم عمل شقين ، أحدهما بالقرب من أربية المريض في الجزء العلوي من الوريد المستهدف ، والآخر يتم إجراؤه في أسفل الساق ، إما عند الكاحل أو الركبة. يتم ربط الجزء العلوي من الوريد وختمه. يتم تمرير سلك رفيع ومرن من خلال الجزء السفلي من الوريد ثم يتم سحبه مع أخذ الوريد معه.

لا يتطلب هذا الإجراء عادة الإقامة في المستشفى. يمكن أن يؤدي الربط والتجريد أحيانًا إلى كدمات ونزيف وألم. في حالات نادرة للغاية ، قد يكون هناك تخثر في الأوردة العميقة .

بعد الجراحة ، سيحتاج معظم المرضى إلى 1-3 أسابيع للتعافي قبل العودة إلى العمل والواجبات العادية الأخرى. أثناء فترة التعافي ، يتم ارتداء الجوارب الضاغطة.

الطب النفسي
يتم حقن مادة كيميائية في دوالي الأوردة الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مما يؤدي إلى ندوبها وإغلاقها. بعد بضعة أسابيع ، يجب أن تتلاشى. قد يحتاج الوريد إلى الحقن أكثر من مرة.

الترددات اللاسلكية
يتم إجراء شق صغير إما فوق الركبة أو أسفلها ، وبمساعدة الفحص بالموجات فوق الصوتية ؛ يتم إدخال أنبوب ضيق (قسطرة) في الوريد.

يقوم الطبيب بإدخال مسبار في القسطرة ، والذي ينبعث منه طاقة الترددات الراديوية. تعمل طاقة الترددات الراديوية على تسخين الوريد ، مما يؤدي إلى انهيار جدرانه وإغلاقه بشكل فعال وإغلاقه. يفضل هذا الإجراء مع الدوالي الكبيرة. عادة ما يتم الاستئصال بالترددات الراديوية باستخدام مخدر موضعي.

العلاج بالليزر داخل الوريد
يتم إدخال قسطرة في وريد المريض. يتم تمرير ليزر صغير من خلال القسطرة ويتم وضعه في الجزء العلوي من الوريد المستهدف ؛ يسلم دفعات قصيرة من الطاقة تسخن الوريد وتغلقه.

بمساعدة الفحص بالموجات فوق الصوتية ، يقوم الطبيب بتمرير الليزر حتى يصل إلى الوريد ، ويحرقه تدريجياً ويغلقه بالكامل. يتم إجراء هذا الإجراء تحت تأثير التخدير الموضعي. قد يكون هناك بعض الإصابات العصبية ، والتي عادة ما تكون قصيرة.

استئصال الوريد بالطاقة عبر الضوء
يُمرر ضوء خاص بالمنظار من خلال شق تحت الجلد حتى يتمكن الطبيب من معرفة الأوردة التي يجب إزالتها. يتم قطع الأوردة المستهدفة وإزالتها بجهاز شفط من خلال الشق.

يمكن استخدام مخدر عام أو موضعي لهذا الإجراء. قد يكون هناك بعض النزيف والكدمات بعد العملية.

 

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